Attraverso i social Luca Argentero ha dedicato un romantico messaggio a sua moglie, Cristina Marino, madre di sua figlia Nina Speranza.

Luca Argentero: la dedica a Cristina Marino

Luca Argentero è più felice e innamorato che mai di Cristina Marino e sui social non ha perso occasione per dedicare un tenero messaggio all’attrice.

L’attore ha postato una foto di sua moglie sotto una scritta luminosa: “Come posso non amarti”. Di recente Argentero ha confessato tutto il suo amore per la giovane attrice, che lo ha reso padre della piccola Nina Speranza. “Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto. È un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice”, ha dichiarato, e ancora: “Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente.

Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”.

Luca Argentero: la vita privata

Dopo un primo matrimonio con Myriam Catania, Luca Argentero ha ritrovato la serenità tra le braccia di Cristina Marino, con cui è convolato a nozze durante l’estate 2021. Nel 2020 i due erano diventati genitori della piccola Nina Speranza, loro prima figlia, che oggi è innamorata del papà.

“Luca è un papà incredibile.

Siamo nella fase in cui Nina è innamoratissima di suo padre, se lo abbraccio lei mi manda via. È un papà molto presente e fa esattamente quello che faccio io. Nina, nonostante io sia davvero una mamma presente, ha un mammo a casa: le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto”, ha confessato Cristina Marino.