Chi sono i LPS: la band slovena dell’Eurovision 2022

I Last Pizza Slice , meglio conosciuti con l’acronimo LPS è una band slovena che rappresenterà la Slovenia all’Eurovisin Song Contest 2022. Il loro brano eurovisivo si intitola Disko. Ma scopriamo chi sono i LPS!

Chi sono i LPS (Last Pizza Slice)

Il gruppo è insieme dal 2018, quando si sono incontrati nell’aula di musica della loro scuola, la Grammar School Celje-Center. I LPS è una band pop adolescente formata da cinque ragazzi:

Filip Vidušin : cantante;

: cantante; Gasper Hlupič : batterista;

: batterista; Mark Semeja : chitarrista;

: chitarrista; Zala Velenšek : bassista;

: bassista; Žiga Žvižej: tastierista.

Nonostante il gruppo sia relativamente giovane, i ragazzi sono riusciti ad esibirsi in diversi festival e concerti in tutto il paese. Il loro genere in cui i LPS si dilettano è soul-pop, funk, blues, rock e jazz.

Il 26 novembre del 2021, l’emittente slovena Radiotelevizija Slovenija (RTVSLO), ha annunciato che i LPS erano stati selezionati per concorrere alla selezione del rappresentante della Slovenia. Alla fine la band è risultata vincitrice e di conseguenza rappresenterà la Slovenia all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino.

Disko il brano dei LPS

Il brano eurovisivo con cui la band partecipa è Disko. Dal titolo del brano si potrebbe pensare in un primo momento che si tratta di un testo felice e spensierato tipico della musica disco.

In realtà il testo della canzone racconta la triste storia del cantante della band Filip, che è stato scaricato dalla sua ragazza in un discoteca. A proposito del contrasto che c’è tra musica e testo, Filip afferma:

È passato un po’ di tempo, quindi va bene parlarne ora. Dicono che il tempo sia il miglior guaritore delle ferite. Con la storia, volevamo creare un contrasto su come suona la canzone e come ti fa sentire il testo. Quel tipo di canzoni sembra risuonare di più.

La canzone mescola alcuni stili e suoni diversi, si passa dal pop al funk:

Penso che proveniamo tutti da background musicali diversi. E tutti noi abbiamo vari eroi musicali e ascoltiamo anche generi diversi. Quindi si fonde davvero insieme in un modo interessante quando facciamo musica. Quindi sì, ci piace usare molti generi diversi per esprimerci.

Vita privata

Non sappiamo molto sulla loro vita privata o sentimentale. I ragazzi sono molto attivi sui social pubblicando molte foto relative alla loro carriera musicale.

Curiosità

Il loro brano eurovisivo Disko è scritto in sloveno. I LPS hanno trovato ,però, una soluzione per superare la barriera linguistica:

Se hai difficoltà a capire, puoi guardare il nostro video musicale, che è in formato fumetto, e questo ti renderà più facile sapere di cosa stiamo cantando.