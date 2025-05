La preparazione fisica di Lorenzo Tano

Lorenzo Tano, noto per la sua bellezza e il fisico tonico, si sta preparando per la sua avventura all’Isola dei Famosi. Prima di partire per l’Honduras, ha deciso di seguire una dieta strategica per affrontare al meglio il reality. Con il rischio di perdere peso rapidamente durante il programma, Lorenzo ha optato per un regime alimentare ricco di proteine, carboidrati e grassi, per garantire che il suo corpo sia pronto per le sfide che lo attendono.

Il rischio di perdere peso in Honduras

La partecipazione a un reality come l’Isola dei Famosi comporta inevitabilmente una perdita di peso. I naufraghi, infatti, si trovano a dover affrontare condizioni di vita difficili e una dieta limitata. Lorenzo, consapevole di questo, ha deciso di “incamerare” peso prima della partenza, per evitare di arrivare in una condizione fisica compromessa. La sua strategia prevede un aumento di peso controllato, che sa di poter smaltire velocemente una volta iniziata l’avventura.

Un amore che resiste alla distanza

Nei giorni precedenti alla partenza, Lorenzo ha condiviso momenti speciali con la sua fidanzata, Lucrezia Lando. Attraverso un video postato sul suo canale YouTube, ha raccontato le ultime ore trascorse insieme, esprimendo il desiderio di rimanere in Honduras fino alla finale del programma. La coppia sembra essere molto unita e il supporto reciproco sarà fondamentale durante questo periodo di lontananza. Lorenzo ha dichiarato: “Ho preso tutti i vestiti che mi serviranno per la sopravvivenza e sto gestendo un po’ di cose perché starò via per due mesi”.