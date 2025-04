Una proposta indimenticabile a Firenze

Lorenzo Amoruso, ex calciatore e noto personaggio televisivo, ha recentemente fatto una proposta di matrimonio alla sua nuova compagna, Afarin Mirzaei. La romantica scena si è svolta in un elegante ristorante di Firenze, dove Lorenzo ha sorpreso Afarin con un anello scintillante, suggellando un momento che rimarrà impresso nei loro cuori. La foto della proposta è stata condivisa sui social, accompagnata dalla dolce frase: “Sperando in un sì”. Questo gesto ha catturato l’attenzione dei fan, che hanno subito espresso il loro entusiasmo per la nuova coppia.

Un nuovo inizio dopo una storia complessa

La vita sentimentale di Lorenzo non è stata priva di alti e bassi. Dopo una lunga relazione con Manila Nazzaro, che ha attirato l’attenzione dei media per la sua partecipazione a Temptation Island, il calciatore ha chiuso un capitolo difficile. La loro storia, iniziata nel 2017, si è conclusa all’inizio del 2023, con Manila che ha parlato di mancanza di progetti futuri e di frequenti discussioni. Nonostante le difficoltà, Lorenzo ha dimostrato di avere una grande fiducia nell’amore, ritrovando la felicità con Afarin, una modella di origini persiane.

Le parole dolci di Afarin

Afarin ha condiviso la sua gioia con i suoi follower, dichiarando: “Ho detto sì. Non avrei mai immaginato che un giorno così semplice potesse diventare il più bello della mia vita. E oggi, con il cuore colmo di emozione, ho detto sì alla vita che ho sempre desiderato: una vita insieme a te. Sì, mille volte sì Lorenzo”. Queste parole hanno toccato il cuore di molti, dimostrando quanto sia forte il loro legame. La coppia, visibilmente felice, ha condiviso scatti teneri che mostrano il loro amore, promettendo un futuro luminoso insieme.

Un amore che conquista i social

La proposta di matrimonio ha suscitato un’ondata di affetto sui social media, con fan e amici che hanno riempito i