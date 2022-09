Lockdown all’italiana: trama e cast

Lockdown all’italiana è un film diretto da Enrico Vanzina. La comedia è l’esordido alla regia di Vanzina dopo la perdita di suo fratello Carlo: si è trattato senza dubbio di un bruttissimo colpo, non solo a livello di legame familiare affettivo ma anche per quanto concerne il punto di vista lavorativo.

I due difatti collaboravano spesso a livello di sceneggiature, ma non Enrico non si è dato per vinto e si è lanciato in questa nuova inedita avventura, trattando una tematica davvero attuale.

Lockdown all’italiana: cast del film

Il cast coinvolto in Lockdown all’italiana vanta nomi molto noti e molto amati dal pubblico nostrano, specie quando si parla di genere comico. Tra i protagonisti troviamo infatti Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis, Martina Stella, Maurizio Mattioli, Riccardo Rossi e Maria Luisa Jacobelli.

Il film è la prima pellicola realizzata dopo il blocco delle produzioni imposto dal Covid-19: il film infatti è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 19 ottobre del 2022. Attualmente è disponibile anche in streaming sulle piattaforme di Prime Video e Apple TV. Ma vediamone nel dettaglio la trama…

Lockdown all’italiana: la trama della commedia

Protagonista della storia di Lockdown all’italiana è Mariella (Paola Minaccioni), una donna che scopre di essere stata tradita dal marito, avvocato facoltoso di nome Giovanni (Ezio Greggio).

Quest’ultimo ha infatti un flirt con una giovane ragazza della periferia romana di nome Tamara (Martina Stella): molti anni in meno di lui e di aspetto avvenente, pare avergli rubato il cuore a discapito della stabilità del suo matrimonio.

Ma Giovanni non era l’unico ad essere impegnato: anche Tamara aveva infatti una relazione, quella con Walter (Ricky Memphis). Doppio tradimento, quindi, che anche Walter verrà a scoprire decidendo chiaramente di separarsi da lei. Due coppie scoppiano contemporaneamente, dunque, ma proprio mentre sia Giovanni che Tamara stanno per lasciare le rispettive abitazioni, viene indetto il lockdown a causa del Covid-19. La quarantena forzata imposta dal governo impedisce quindi la separazione effettiva costringendo alla convivenza forzata gli ex compagni.

Certo non una condizone ottimale in cui ritrovarsi, ma sicuramente un’occasione per rimettersi in dubbio, confrontarsi, scontrarsi e riscoprire sia se stessi che l’altro. Cosa accadrà alle coppie scoppiate? Chi sceglierà di restare e chi invece di metterci definitivamente una pietra sopra? Il lockdown sarà forse un’occasione per ritrovare l’amore creduto perso?

Lockdown all’italiana, distribuito da Medusa film, ha sollevato al momento del rilascio non poche polemiche: difatti sembrava “prematuro” trattare certe tematiche con la pandemia ancora in corso e con i toni comici che la pellicola ha scelto di adottare proprio al fine di sdrammatizzare la situazione tragica. Nonostante questa premessa, negli undici giorni di programmazione nelle sale, il film ha comunque incassato più di 336 mila euro.

Gli attori, in prima linea Ezio Greggio, hanno difeso strenuamente Lockdown all’italiana, specie dalle critiche sul web. L’intento del film non è certo quello di banalizzare un momento tremendo vissuto da tutti, ma invece di cercarne di affrontarlo anche nei suoi lati bizzarri in qualcuno potrebbe anche ritrovare un’esperienza realmente vissuta.