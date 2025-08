Liza Koshy e la sua ascesa nel panorama della bellezza e dell’attivismo

Liza Koshy non è solo un'attrice in ascesa, ma anche un'attivista impegnata e appassionata di bellezza. Scopri come riesce a coniugare questi aspetti nella sua vita quotidiana.

Con l’attesissimo reboot di Naked Gun in arrivo nei cinema, Liza Koshy continua a consolidare la sua posizione nel mondo dell’intrattenimento. Da ruoli in film come Work It e Transformers, a serie come Players e A Family Affair, Koshy dimostra di essere molto più di una semplice attrice: è una vera e propria multi-talento in fase di ascesa. Ma il suo impatto va ben oltre il palcoscenico; Liza è anche un’attivista appassionata e una voce influente su questioni sociali importanti.

Strategia di bellezza: dall’interno verso l’esterno

Liza Koshy ha una filosofia interessante riguardo alla bellezza, che descrive come un approccio che inizia dall’interno. “Devo nutrire il mio corpo per brillare all’esterno”, afferma. La sua routine di bellezza è fortemente influenzata dalla sua idratazione, soprattutto dopo essersi trasferita a Los Angeles, dove il clima secco l’ha costretta a bere più acqua. La sua acqua preferita? Smartwater, grazie a un marketing efficace che ha colpito la sua immaginazione. Ti sei mai chiesto quanto possa influenzare la nostra bellezza l’acqua che beviamo?

Dopo aver bevuto la sua acqua, Liza si dedica al fitness con entusiasmo. “Ho scoperto Barry’s Bootcamp”, racconta. “All’inizio pensavo fosse uno stereotipo di Los Angeles, ma ora ne sono diventata parte!” Questo workout intenso di 45 minuti è diventato parte della sua routine mattutina, permettendole di iniziare la giornata in modo energico. E tu, quale attività fisica hai trovato che ti faccia sentire così viva?

Affrontare il cambiamento: adattarsi a un nuovo clima

Recentemente, Liza ha affrontato la sfida di trasferirsi a New York e adattarsi a un clima completamente diverso. “Non avevo mai affrontato il freddo prima”, ammette. Dopo aver sperimentato frequenti malanni, ha trovato una soluzione con il Glutathione di Cymbiotika, un prodotto che ha contribuito a rafforzare la sua immunità. “È come avere delle caramelle per adulti”, commenta, evidenziando la praticità e il gusto dei prodotti che utilizza. Hai mai pensato che un integratore potesse sentirsi così allettante?

Per migliorare la qualità del sonno, Liza incorpora il magnesio L-threonate nella sua routine, sottolineando come questo integratore le consenta di ottenere un riposo profondo e rigenerante. Inoltre, apprezza i prodotti organici di MaryRuth, che ha scoperto essere deliziosi e pratici. Quante volte ci dimentichiamo dell’importanza di un buon sonno per la nostra bellezza?

Segreti di bellezza e routine quotidiana

Liza inizia la sua routine di bellezza con i prodotti della linea Vegamour, conosciuti per stimolare la crescita dei capelli. “Ho appena tagliato i capelli in un bob riccio e il siero di crescita GRO è fantastico”, afferma, descrivendo come questo prodotto non appesantisca i capelli e non ne alteri la consistenza. “Lo utilizzo ogni sera, ed è sorprendente come non sia grasso e si assorba facilmente.” Tu hai mai provato un prodotto che ha davvero cambiato il tuo modo di prenderti cura dei capelli?

Per il trucco, Liza è una fan dei prodotti Glossier, in particolare del loro fondotinta leggero e del correttore cremoso. “Riesco ad ottenere una copertura incredibile senza appesantire la pelle”, spiega, enfatizzando l’importanza della leggerezza e della naturalezza nella sua routine quotidiana. Inoltre, utilizza prodotti per gli occhi di 111SKIN, noti per la loro efficacia nel ridurre il gonfiore. Quante volte hai desiderato un trucco che fosse non solo bello, ma anche leggero?

Liza non si ferma qui; ha anche trovato un amore per le maschere facciali e i prodotti di Allies of Skin, che si prendono cura della sua pelle sensibile. “Il loro detergente è idratante e rimuove bene il trucco”, racconta, evidenziando l’importanza di una pelle pulita e sana. Non è sorprendente come una buona pulizia possa fare la differenza nella nostra routine?

Infine, non poteva mancare un accenno ai suoi profumi preferiti, come Who is Elijah, che l’hanno accompagnata anche durante le riprese del suo ultimo film horror. “Mi complimentavano sempre per il mio profumo, anche mentre correvo nei boschi”, dice con un sorriso, dimostrando come una buona fragranza possa fare la differenza. Qual è il tuo profumo del cuore?