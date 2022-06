Con i lip oil le vostre labbra durante l’estate saranno a dir poco perfette, veramente a prova di bacio. Un prodotto che porta grandi benefici e che rende le labbra belle da guardare e perfette da baciare.

Lip oil, per labbra perfette durante l’estate

Avete mai sentito parlare dei lip oli? Sono la nuova frontiera del make up per lei abbra, che unisce la bellezza al trattamento, donando colore e lucentezza e rendendo la bocca perfetta, da baciare. Un prodotto adatto alle donne di tutte le età, dalle più giovani alle più adulte. I lip oli non sono una novità, visto che sono stati lanciati nel 2015 da Yves Saint Laurent, rivoluzionando il settore beauty.

Hanno smentito l’idea che applicare olio sulle labbra fosse tutto meno che comodo e confortevole. Per questo sono nati i “gloss 2.0”, oli per labbra formulati con elementi naturali che mettono insieme colore, nutrimento e idratazione, permettendo di ottenere labbra volumizzate, morbide e sempre perfette.

Lip oil: cos’è?

Le labbra, che sono continuamente esposte agli agenti atmosferici, sono molto sensibili e meritano le giuste cure. Non bisogna pensare solo a renderle più belle con il make-up, ma bisogna anche pensare ad idratarle e nutrirle con una routine quotidiana di attenzioni speciali.

I lip oil rappresentano la perfetta unione tra make-up e trattamento, essendo a metà tra un balsamo labbra e un gloss colorato. Uniscono l’azione idratante e nutriente ad un colore delicato. Sono un’alternativa perfetta ai prodotti make-up che si utilizzano solitamente, come rossetti, che seccano troppo le labbra, o gloss, che non colorano abbastanza. Molti marchi hanno creato questi prodotti in varie tipologie, da quelli trasparenti a quelli con colori intensi, con diversi formati e diversi prezzi.

Le caratteristiche dei lip oil

I lip oil sono creati con formule sempre più all’avanguardia, con oli naturali e pigmenti coloranti infusi. I lip oil sono una vera evoluzione dei vecchi lucidalabbra, con il vantaggio delle texture innovative che sono ben lontane da quelle dei gloss tradizionali. I lip oil aderiscono alle labbra senza incollarle, donando un effetto volumizzante e splendente. Ci sono formule trasparenti e perfettamente nude e formule con colori più o meno accesi, che si adattano perfettamente al proprio look, rappresentando un’alternativa più efficace e preziosa rispetto ai rossetti liquidi, che non sono sempre confortevole. I lip oil contengono vitamine e oli naturali, dal cocco alla mandorla, dalla camelia a jojoba. Alcuni hanno una formulazione bio e vari ingredienti con importanti proprietà, che rendono le labbra molto più sane.

Lip oil: a cosa serve?



Lo scopo del lip oil è quello di donare colore alle labbra, senza rovinarle. Le labbra vengono nutrite e idratate, con un’azione riparatrice immediata. Il lip oil dona anche un’effetto volumizzante, rimpolpando le labbra più sottili e rendendole molto più carnose e morbide. Si tratta di un’alternativa più efficace al balsamo labbra, per questo è diventato un vero e proprio must have per tutte coloro che desiderano un make-up sofisticato, senza mai rinunciare al comfort e all’efficacia del trattamento.

Lip oil: quando usarlo?

La caratteristica principale dei lip oil presenti sul mercato è la versatilità. Le formule sono pensate per la bellezza, ma anche per l’azione idratante e la cura delle proprie labbra. Per capire quando usare il lip oil bisogna individuare la tipologia che si preferisce usare:

Lip oil neutri : si applicano di giorno per aumentare l’idratazione, ma anche prima del rossetto per avere labbra morbide e confortevoli. L’ideale è usarli dopo una detenzione e un’esfoliazione delicata delle labbra;

: si applicano di giorno per aumentare l’idratazione, ma anche prima del rossetto per avere labbra morbide e confortevoli. L’ideale è usarli dopo una detenzione e un’esfoliazione delicata delle labbra; Lip oil colorati: vanno applicati come passo finale, con o senza make-up, per idratare e curare profondamente le labbra, lasciando un velo di colore lucido.

Lip oil: benefici

I benefici dell’utilizzo dei lip oil sono: