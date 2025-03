Un disturbo complesso e delicato

L’anoressia nervosa è un disturbo alimentare che colpisce in modo prevalente le giovani donne, con un rapporto di quasi 9 a 1 rispetto ai maschi. Questo disturbo non è solo una questione di peso, ma coinvolge profondi deficit nutrizionali e alterazioni significative nella composizione corporea. È fondamentale comprendere che la riabilitazione non può limitarsi a un semplice recupero del peso, ma deve includere un approccio nutrizionale multidisciplinare che consideri variabili come il BMI, la massa grassa e magra, e i livelli di idratazione.

La ricerca italiana e i marcatori chiave

Recenti studi condotti dal Centro per la cura dei disturbi alimentari di Villa Miralago e dall’Università di Milano hanno evidenziato l’importanza di monitorare specifici marcatori durante il percorso riabilitativo. Tra questi, il peso, l’indice di massa corporea, e la massa cellulare corporea sono essenziali per pianificare un intervento nutrizionale efficace. La ricerca ha dimostrato che un approccio dinamico e personalizzato all’assunzione di calorie e proteine è cruciale per garantire non solo il recupero del peso, ma anche una composizione corporea ottimale.

Strategie nutrizionali flessibili

Lo studio ha coinvolto 79 pazienti e ha analizzato come l’assunzione calorica e proteica influisca sulla composizione corporea nel tempo. I risultati hanno rivelato che l’apporto calorico è fondamentale per il recupero della massa grassa, mentre le proteine sono cruciali per preservare la massa magra. Questo suggerisce che non esiste una strategia nutrizionale unica; al contrario, è necessario un approccio flessibile che si adatti alle esigenze individuali di ciascun paziente. Monitorare la massa magra e i livelli di idratazione diventa quindi essenziale per un recupero equilibrato e duraturo.