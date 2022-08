Quello di Lil Nas X è un nome già molto noto negli Stati Uniti che, tramite il mondo della musica, è riuscito a valicare i confini e a diventare abbastanza familiare anche oltreoceano. Sicuramente la sua fama a livello mondiale è destinata ad aumentare considerato che un marchio del calibro di Yves Saint Laurent ha deciso di farne il suo brand ambassador.

Il Direttore Generale di YSL Laetitia Raoust ha infatti detto che “Le sinergie tra il marchio e l’incrollabile passione di Lil Nas X per l’individualità sono l’ispirazione alla base di questa partnership”, ovvero quella tra il rapper e il brand, nello specifico la sua divisione Beauté.

Lil Nas X: la strana storia della sua ascesa

Un incarico non da poco, che fa schizzare alle stelle il prestigio di Lil Nas X e la sua appetibilità anche nel campo della moda.

Ma conosciamo meglio.

Il suo vero nome è Montero Lamar Hill ed è nato ad Atlanta, in Georgia, nel 1999. Giovanissimo, quindi, ha ottenuto i primi sprazzi di fama in un modo forse un po’ bizzarro che si lega a un altro nome famoso nel rap americano: quello di Nicki Minaj. E proprio la fan page su Twitter a lei dedicata è valsa a Lil Nas X la visibilità. Sono stati proprio i suoi followers a incoraggiarlo a condividere i suoi primi pezzi su SoundCloud…

e per fortuna lui li ha ascoltati!

Il vero scatto di livello, però, è avvenuto tramite il brano “Old town road” con Billy Ray Cyrus, padre di Miley Cyrus e famosissimo cantante negli States. Il brano ha spopolato anche grazie ai video virali su TikTok, arrivando a raggiungere le vette nella classifica Billboard Hot 100 una volta remixato con Cyrus.

Una volta ottenuto questo successo, Lil Nis X ha preso coraggo e ha pubblicato il primo EP nel 2019, ricevendo anche svariate nomination ai Grammy. Ha poi pubblicato l’albu, Montero, di grande successo negli USA.

Lil Nas X: vita privata e coming out

Lil Nas X, una volta attira l’attenzione musicale su di se, ha ovviamente suscitato una certa curiosità anche verso la sua vita privata. Su questo aspetto ha taciuto fino al 30 giugno 2019, quando, nell’ultimo giorno del pride month, ha deciso di fare coming out tramite il suo account Instagram (che, lo precisiamo, è seguito da 12,4 milioni di persone!). “Alcuni di voi lo sanno già, ad altri non importa, altri non vorranno più stare con me. Ma prima che questo mese finisca, voglio che tutti voi ascoltiate attentamente C7osure“. Il riferimento è a un brano che parla proprio di coming out ed è stato questo il modo velato ma chiarissimo tramite cui ha deciso di comunicare ai suoi fan: sempre e comunque con la musica, quindi.

Per quanto concerne le sue relazioni, Lil Nas X ha però voluto dire poco. Durante un’intervista ha confessato che la sua ultima storia è stata quella con il modello e ballerino Yai Ariza che ha lavorato con lui all’album Montero. Ha però anche chiarito un altro punto: attualmente è single per scelta, perché sta concentrando tutte le sue energie sul lavoro. L’amore? Magari un domani, chissà.