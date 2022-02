Il 17 marzo 2022 nelle sale italiane verrà proiettato “Licorice Pizza”, che mescola i generi della commedia, quello drammatico e sentimentale diretto da Paul Thomas Anderson. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla trama e sul cast? Ecco tutto quello che sappiamo!

Licorice Pizza, la trama

Nella San Fernando Valley degli anni ’70, il liceale Gary Valentine con il sogno di diventare un attore professionista che lo accompagna sin da bambino, si prepara per scattare la foto dell’annuario scolastico. È proprio in questa occasione che conosce la venticinquenne Alana Kane, assistente del fotografo, con cui si fa avanti chiedendole di uscire.

Tra i due nasce inizialmente un’amicizia che li porta ad aprire anche un’attività insieme come venditori di materassi ad acqua.

Vivono avventure al limite dell’assurdo tra cui anche un’accusa per omicidio e nel frattempo si avvicinano sempre di più.

Il cast

I due protagonisti sono interpretati da Alana Haim, cantante che proprio con “Licorice Pizza” ha intrapreso il suo percorso cinematografico e Cooper Hoffman, attore emergente.

Compongono il cast nomi che non hanno certo bisogno di presentazioni come Sean Penn, Bradley Cooper e il cantautore Tom Waits, ma anche Benny Safdie, Emma Dumont, Maya Rudolph che ha prestato la sua voce per il film d’animazione “Luca”, “Angry Birds – il film”, “Shrek – E vissero felici e contenti”, ma ha anche preso parte a film quali “Idiocracy”, “Duplex”, “Le amiche della sposa” e tanti altri.

Nel cast anche John Reilly e John Peters, regista di “Close to Home”, “C.S.I: New York”, “Cold Case” e “Life as we know it”, Mary Elizabeth Ellis, Skyler Gisondo che ha recitato anche per “The Amazing Spider-Man” e per serie tv come “Santa Clarita Diet”. In ultimo a completare il cast anche Joseph Cross.

Curiosità sul film

La trama di “Licorice Pizza” è accompagnata da una colonna sonora che i più nostalgici sicuramente apprezzeranno. Solo per citarne alcuni, sono infatti inseriti i brani di David Bowie, Paul McCartney e The Doors.

Cooper Hoffman, protagonista del film, è alla sua prima esperienza nel ruolo di attore ed è il figlio del compianto Philip Seymour Hoffman, attore premio Oscar tra cui le ultime interpretazioni più celebri risalgono ai film di “Hunger Games”.

Nel film, Bradley Cooper interpreta Jon Peters, produttore di Hollywood realmente esistito che negli anni ’70 è stato fidanzato con la celebre Barbra Streisand, ruolo originariamente offerto a Leonardo DiCaprio.