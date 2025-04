Licia Colò: un amore che cambia tutto

Licia Colò, nota conduttrice televisiva, ha recentemente condiviso la sua esperienza di maternità, diventando mamma a 42 anni. In un’intervista a Verissimo, ha rivelato come la sua vita sia cambiata radicalmente con l’arrivo della figlia Liala, avuta dall’ex marito. La Colò ha descritto Liala come “il frutto dell’amore più bello del mondo”, sottolineando come il desiderio di avere un figlio sia emerso inaspettatamente dopo aver trovato l’amore.

Un legame speciale tra madre e figlia

La conduttrice ha parlato con affetto della sua relazione con Liala, che a ottobre compirà 20 anni. “Dicono tutti che è uguale ad Alessandro”, ha affermato, evidenziando il forte legame che unisce madre e figlia. Licia ha rivelato di non aver mai desiderato figli in passato, ma grazie al suo ex marito Alessandro, ha trovato la forza di desiderare Liala con tutto il cuore. “Di questo devo ringraziare Alessandro”, ha detto, riflettendo su come la maternità abbia arricchito la sua vita.

La maternità e l’indipendenza di Liala

Licia ha anche condiviso il significato del nome della figlia: “Liala ha le prime due lettere di Licia, poi le prime due lettere di Alessandro e infine la A di always”. Questo nome rappresenta non solo un legame familiare, ma anche un simbolo di amore e continuità. La conduttrice ha espresso la sua gioia nel vedere Liala crescere come una giovane donna indipendente, affermando: “Credo che il successo di una mamma sia proprio che il figlio abbia le ali grandi per volare”. Liala, come la madre, ha una passione per i viaggi, avendo viaggiato spesso con Licia da piccola, e ora esplora il mondo da sola.

Un rapporto di amicizia e rispetto

Nonostante la separazione da Antonino, regista del suo programma Eden, Licia ha sottolineato l’importanza di mantenere un buon rapporto. “Noi siamo amici, lavoriamo insieme e ci diciamo sempre tutto quello che pensiamo”, ha dichiarato, evidenziando come la comunicazione e il rispetto reciproco siano fondamentali. La Colò ha anche parlato delle sfide che affrontano come genitori, ma ha sempre cercato di trasmettere valori importanti a Liala, come il rispetto per se stessi e per gli altri.