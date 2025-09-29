Libri di Stefano Benni da scoprire e leggere

Come molti lettori e lettrici sapranno, Stefano Benni, autore di grandi romanzi, ha terminato il suo percorso agli inizi del mese di settembre. Un autore noto per aver sempre raccontato personaggi eccentrici, bizzarri e particolari, come dimostrano molti dei libri qui proposti. Ecco quali leggere per continuare a preservare la sua eredità letteraria.

Libri di Stefano Benni

Stefano Benni è stato uno scrittore italiano molto amato e apprezzato. La dimostrazione è data sicuramente dai libri di questo scrittore venuto a mancare all’età di 78 anni il 9 settembre.

Una perdita che ha lasciato un grande vuoto in molti suoi lettori e lettrici al punto che i social sono stati sommersi da messaggi di cordoglio a lui indirizzati.

Un autore noto soprattutto per dei personaggi comici e paradossali, ma anche surreali che permettevano di fantasticare e di sognare. Nei suoi romanzi e nelle sue storie, si trovavano personaggi fantasiosi, onirici, comici che avevano trovato anche il consenso di critici e di addetti ai lavori nel mondo della letteratura.

Tantissimi i libri in eredità da scoprire e leggere o rileggere per quei pochi che ancora non li conoscono per addentrarsi nel mondo di Stefano Benni.

Libri di Stefano Benni: quali leggere

Tra i libri di Stefano Benni, sicuramente Bar Sport uscito nel 1976 è uno di quelli maggiormente amati e letti. Lo scrittore è però noto con altre opere che sicuramente troveranno il consenso e ammirazione di molti. Bar Sport è una raccolta di racconti che ha venduto più di un milione di persone.

Un romanzo carico di personaggi fantasiosi e stravaganti con cui l’autore si è fatto conoscere bene ai suoi tanti lettori. Si passa poi a Elianto, pubblicato nel 1996 che attraversa panorami fantastici e visionari ma anche poetici al tempo stesso. Il romanzo racconta la storia di questo bambino di 15 anni, Elianto appunto, malato e dell’avventura che vive.

Tra i libri di Stefano Benni non si può non citare Saltatempo, un romanzo di formazione su chi vuole rubarci il tempo.

Un romanzo sul tempo che passa e che dà la possibilità al protagonista di sbirciare nel futuro o di fare anche un salto nel passato per provare a vedere come sarebbero potute andare le cose.

Un’altra opera molto amata e nota è sicuramente Margherita dolcevita, di una ragazzina molto dolce e simpatica. La grammatica di Dio è una raccolta di racconti diversa dal solito dove le tematiche attraversano l’attualità ma anche la satira sociale e politica insieme anche a sentimenti come l’amicizia, l’amore, la solitudine, la morte e la speranza raccontati con il solito stile di Stefano Benni.

Libri di Stefano Benni Amazon

Per scoprire questo autore, Amazon mette a disposizione una serie di titoli dove cliccando sulla foto si possono leggere le caratteristiche. Qui sotto una panoramica di tre libri scritti da Benni che sono tra i più particolari e amati dai lettori con una mini trama di ogni romanzo.

1)Bar Sport

Il classico bar dove molti consumatori si ritrovano. Un bar dove è presente il flipper, il telefono a gettoni e la Luisona, una brioche paleolitica che è ormai associata all’autore. Un bar dove passano tutti: dal carabiniere al ragioniere innamorato al tecnico. Un romanzo simpatico, ironico e anche fantastico. Il più venduto dello scrittore.

2)Saltatempo

Un romanzo di formazione dove il protagonista è Lupetto, noto a tutti come Saltatempo che attraversa il percorso di vita accompagnato da personaggi bizzarri, eccentrici e molto particolari. Un romanzo dove si muovono vari personaggi e dove il tempo può diventare un alleato.

3)Terra

Siamo in un romanzo distopico ambientato nel 2156 in una Parigi sotterranea con un mondo ghiacciato sperando che la terra del titolo torni a essere un posto maggiormente vivibile. Un romanzo che intreccia diverse tematiche come scienza, fantasia, ma anche incontro con altre civiltà.

Oltre ai libri di Stefano Benni da leggere, ecco alcuni consigli di regali per chi ama leggere.