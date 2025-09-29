Condividi su Facebook

Libri di Stefano Benni da scoprire e leggere

Da Terra a Margherita Dolcevita sono i libri di Stefano Benni per non dimenticarlo.

image e07f12fc f7bd 4238 9290 5d6ee2d74f7e

Come molti lettori e lettrici sapranno, Stefano Benni, autore di grandi romanzi, ha terminato il suo percorso agli inizi del mese di settembre. Un autore noto per aver sempre raccontato personaggi eccentrici, bizzarri e particolari, come dimostrano molti dei libri qui proposti. Ecco quali leggere per continuare a preservare la sua eredità letteraria.

Libri di Stefano Benni

Stefano Benni è stato uno scrittore italiano molto amato e apprezzato. La dimostrazione è data sicuramente dai libri di questo scrittore venuto a mancare all’età di 78 anni il 9 settembre.

Una perdita che ha lasciato un grande vuoto in molti suoi lettori e lettrici al punto che i social sono stati sommersi da messaggi di cordoglio a lui indirizzati.

Un autore noto soprattutto per dei personaggi comici e paradossali, ma anche surreali che permettevano di fantasticare e di sognare. Nei suoi romanzi e nelle sue storie, si trovavano personaggi fantasiosi, onirici, comici che avevano trovato anche il consenso di critici e di addetti ai lavori nel mondo della letteratura.

Tantissimi i libri in eredità da scoprire e leggere o rileggere per quei pochi che ancora non li conoscono per addentrarsi nel mondo di Stefano Benni.

Libri di Stefano Benni: quali leggere

Tra i libri di Stefano Benni, sicuramente Bar Sport uscito nel 1976 è uno di quelli maggiormente amati e letti. Lo scrittore è però noto con altre opere che sicuramente troveranno il consenso e ammirazione di molti. Bar Sport è una raccolta di racconti che ha venduto più di un milione di persone.

Un romanzo carico di personaggi fantasiosi e stravaganti con cui l’autore si è fatto conoscere bene ai suoi tanti lettori. Si passa poi a Elianto, pubblicato nel 1996 che attraversa panorami fantastici e visionari ma anche poetici al tempo stesso. Il romanzo racconta la storia di questo bambino di 15 anni, Elianto appunto, malato e dell’avventura che vive.

Tra i libri di Stefano Benni non si può non citare Saltatempo, un romanzo di formazione su chi vuole rubarci il tempo.

Un romanzo sul tempo che passa e che dà la possibilità al protagonista di sbirciare nel futuro o di fare anche un salto nel passato per provare a vedere come sarebbero potute andare le cose.

Un’altra opera molto amata e nota è sicuramente Margherita dolcevita, di una ragazzina molto dolce e simpatica. La grammatica di Dio è una raccolta di racconti diversa dal solito dove le tematiche attraversano l’attualità ma anche la satira sociale e politica insieme anche a sentimenti come l’amicizia, l’amore, la solitudine, la morte e la speranza raccontati con il solito stile di Stefano Benni.

Libri di Stefano Benni Amazon

Per scoprire questo autore, Amazon mette a disposizione una serie di titoli dove cliccando sulla foto si possono leggere le caratteristiche. Qui sotto una panoramica di tre libri scritti da Benni che sono tra i più particolari e amati dai lettori con una mini trama di ogni romanzo.

Scritto da Simona Bernini
