Libri di cucina:quali comprare

La cucina non si vede soltanto sulle tavole nei piatti che si preparano ma anche nei libri di chef che amano condividere i loro segreti. Qui abbiamo preparato una lista di libri di cucina per ogni palato in modo da accontentare i gusti culinari di tutti venendo incontro anche a esigenze e intolleranze alimentari diverse.

Libri di cucina

Ormai la cucina, i piatti e le ricette da preparare sono davvero tante.

Comprare i libri di cucina aiuta proprio in tal senso in quanto dà la possibilità di conoscere nuove ricette con cui preparare invitanti piatti per la famiglia o i commensali e stupire il loro palato.

Sono davvero tanti poi i libri a tema gastronomico che ogni giorno vengono sfornati (è proprio il caso di dirlo) in libreria. In vista poi delle festività natalizie molti puntano a regalarli proprio per aiutare chi sta preparando e pensando cosa cucinare per il periodo di cenoni e pranzi.

I libri di cucina poi, rispetto ai classici romanzi, parlano di un argomento quale il cibo che interessa a tutti. Una tematica che tocca ogni palato anche coloro che non sono propriamente portati per la cucina e per la preparazione dei piatti. In questo modo possono preparare ricette adatte.

Sono diversi i titoli che si trovano in libreria proprio per osservare la cucina e la gastronomia da un diverso punto di vista e conquistare sempre più palati.

Libri di cucina: titoli

Che siano saggi sul caffè o sulla pizza, la regina incontrastata, passando anche per i funghi o i piatti vegetariani, i libri di cucina sono davvero di tutti i tipi ad opera di autori e di aspiranti chef che amano dilettarsi anche nell’ambito della letteratura gastronomica.

Per chi ama assaporare piatti della cucina esotica, in particolare indiana, può optare per Giotto Singh con 25 ricette di questa cucina che riguardano il pollo tandoori ma anche altri piatti.

La pizza si celebra non solo in tavola ma anche in 50 pizzerie da provare una volta nella vita di Massimiliano Tonelli.

Si tratta di un viaggio da nord a sud nel mondo della pizza. Diversi poi i libri di cucina a tema vegetariano come quello di Leeman che torna in una nuova edizione con tante curiosità sui piatti vegetariani ma anche vegani. Una cucina che guarda a tutto il mondo e interessa chi vuole abbracciare un regime culinario diverso.

Tra le chicche non manca poi Benedetta Rossi molto amata e apprezzata chef con La mia cucina per tutti, dove prepara piatti adatti a coloro che hanno intolleranze alimentari come ricette senza latte o uova, per esempio. Poi possiamo citare anche Andrea Mainardi dove il burro è onnipresente nei suoi piatti ma anche nelle sue ricette.

Libri di cucina Amazon

1)Benedetta Rossi, La mia cucina per tutti

La food blogger più amata e seguita non racconta solo delle ricette ma anche di segreti sfiziosi che possono piacere a tutti. In questo libro pensa anche a coloro che hanno intolleranze con ricette senza lattosio, uova o glutine.

2)Andrea Mainardi, Quanto burro?

Un mix di 80 ricette davvero abbondanti e goduriose che vanno dall’antipasto al dessert passando per lasagne goduriose arrivando a risi filanti e polpettoni con sempre tanto burro per un pasto ricco da ogni punto di vista.

3)Jyoti Singh, Haveli l’India nel piatto

Un ricettario per un totale di 25 ricette che raccontano l’India tramite i suoi saperi con gusti e piatti tradizionali come il pollo tandoori ma anche altre specialità diverse dalla samosa. Un ricettario da nord a sud e da est a ovest.

