L’inverno è ormai alle porte, le giornate si fanno più corte e diventa subito buio. Rimanere in casa con una bella tazza di tè è l’opzione scelta da molte persone che preferiscono non uscire. Come usare tutto questo tempo libero a nostra disposizione da passare al chiuso? Ovviamente leggendo un buon libro: dal fantasy alle storie thriller più accattivanti, ce n’è per tutti i gusti.

Ecco quali sono i libri da leggere a Novembre: i titoli migliori pubblicati in questo periodo. E se la lettura non è proprio la vostra passione, il Natale si avvicina; per cui potrebbe essere il momento ideale per pianificare un regalo a un’amica lettrice.

Libri da leggere a Novembre: i fantasy in uscita

Un mondo d’ispirazione orientale, magia e intrighi di potere: se tutti questi fattori sono di vostro gradimento, Le maree nere del cielo è il romanzo che fa al caso vostro.

Originario di Singapore, l’autore Neon Yang apre con questo primo volume la saga de “Il Tensorato”, in arrivo nelle librerie italiane il 23 Novembre grazie a Mondadori. La storia ha come protagoniste due gemelle, che si inseriscono in una narrazione popolata da donne forti e al potere. Con la giusta dose di caratteristiche fantasy, il romanzo è sicuramente uno dei migliori libri da leggere a Novembre se vi piace il genere.

C’è poi un grande ritorno per la letteratura fantasy in Italia. Infatti, dal 25 Novembre sarà nuovamente disponibile Jonathan Strange & il signor Norrell, il primo libro scritto da Susanna Clarke. Inizialmente pubblicato in Italia da Longanesi nel 2005, questa ristampa è ad opera di Fazi editore. Ambientato nel XIX secolo, la trama segue le vicende di Jonathan Strange e del signor Norrell, due eccentrici maghi inglesi. Se fra i vostri libri preferiti ci sono la saga di Harry Potter e i romanzi ambientati nell’Inghilterra dell’800 di Charles Dickens e Jane Austen, quest’opera fa assolutamente al caso vostro.

Thriller e horror da leggere a Novembre

Halloween è appena passato, ma questo non ci obbliga ad abbandonare del tutto le letture da brividi. Pubblicato in Italia nel mese di Ottobre 2021, La meridiana è uno dei numerosi capolavori di Shirley Jackson, maestra delle storie di fantasmi. Come nelle sue opere più famose, anche la trama di questo romanzo ripropone gli elementi cardine dello stile dell’autrice. Una famiglia strana e inquietante, un misterioso omicidio e una casa stregata: il mix perfetto se sentite già la mancanza di Halloween.

Più sul filone thriller si muove invece Le vergini, bestseller di Alex Michaelides appena pubblicato da Einaudi. L’università di Cambridge fa da sfondo ad una storia in cui la tensione regna sovrana: un gruppo di ragazze appassionate di mitologia e storia antica decide di dar vita ad una setta segreta. Omicidi e colpi di scena degni delle più grandi tragedie greche popolano le pagine di questo romanzo che tiene il lettore incollato alle pagine.

Umorismo e risate: i libri che tirano su il morale

Con l’inverno sempre più vicino è meglio abbandonare i temi cupi per un momento di sano relax. Se avete voglia di un libro leggero e poco impegnativo la casa editrice Il saggiatore risponde alla vostra richiesta con il recente: Prosecco, pannolini e pappa per il gatto di Giulio Castoro. L’autore in questo volume analizza ironicamente 150 liste della spesa di famiglie diverse, raccolte in tutta Italia. Con un po’ di umorismo e simpatia riesce a definire la vita e la quotidianità di tutte queste persone, basandosi su questi piccoli foglietti su cui segniamo gli acquisti da fare. Divertente e leggero, è la lettura ideale se non avete voglia d’impegnarvi con storie lunghe e complesse.

Se invece volete unire un po’ di umorismo alla stagione invernale, la casa editrice Iperborea è pronta a trasportarvi nel mondo del finlandese Arto Paasilinna, con il suo nuovo romanzo uscito a fine Ottobre: Un uomo felice. La storia segue le vicende di un ingegnere chiamato a costruire un ponte in uno sperduto villaggio della Finlandia. Seguiranno vicende al limite dell’assurdo e tanta satira: il mix ideale se avete voglia di ridere con una storia per nulla banale.