Un letto in legno bio è il segreto per un sonno sano

Dormire bene, per svegliarsi al mattino completamente riposati, è il sogno di tutti: un sogno che può diventare realtà grazie ai letti di legno. Meglio ancora se si parla di letti biologici, fabbricati con legno da filiere certificate, una vera e propria garanzia di sicurezza e di ecosostenibilità.

Simili complementi convengono per una serie di motivi. Sono green, solidi e robusti, concepiti per la salute della colonna vertebrale e del corpo in generale. Sono fonte di benessere anche per lo spirito, essendo dotati di forme pulite ed essenziali: un must per una camera da letto luminosa e libera da ogni ingombro!

Sullo shop di Vivere Zen sono disponibili letti in legno certificato FSC, preziosi alleati del tuo riposo notturno. L’ideale per unire comfort, relax e salvaguardia del pianeta: questo, del resto, è un pilastro della filosofia dell’azienda. Il team di viverezen.it propone una vasta gamma di articoli “verdi” e di eccellente qualità, creati per favorire l’armonia interiore ed esteriore e per allestire stanze comode, arieggiate, in cui ogni singolo elemento è in equilibrio perfetto con gli altri.

La certificazione FSC

Dedichiamo una parentesi alla certificazione FSC: di cosa si tratta? FSC non è altro che un acronimo: una sigla che sta per Forest Stewardship Council. Ci riferiamo a una ONG, Organizzazione internazionale Non Governativa, che si batte per un utilizzo rispettoso e sostenibile delle risorse forestali.

Di conseguenza, il marchio FSC è fondamentale per capire chi fornisce mobili e letti di legno realizzati nell’ottica della tutela della Terra. Così, per l’appunto, sono costruiti i prodotti di Vivere Zen. Una peculiarità importante consiste nell’uso delle tipologie di legno meno a rischio, come l’abete e il pino, che maturano rapidamente e non implicano il pericolo di deforestazione.

Un letto ecologico per la tua salute

I letti di legno da filiera controllata prevedono un monitoraggio meticoloso sin dalla coltivazione e dalla raccolta delle materie prime. L’obiettivo è verificare che siano soddisfatti tutti i maggiori standard legati alla sostenibilità: in tal modo nascono letti a bassissimo impatto ambientale, autentici emblemi nel campo del bio-arredo.

Un letto del genere garantisce sempre e comunque un sonno sano e sereno. Non ci sono sostanze potenzialmente tossiche, e anche il più piccolo dettaglio è rifinito con metodi eco-friendly. Persino per la verniciatura si adoperano soltanto impregnanti naturali, una caratteristica che bisogna prendere in considerazione quando si tratta di arredare uno spazio domestico.

I letti a incastro

Su viverezen.it è possibile acquistare letti di legno con le parti di metallo ridotte al minimo, o addirittura assenti. Questo è uno dei tanti pregi dei letti a incastro: quelli che, come suggerisce il nome stesso, sono ottenuti da lastre di legno che si incastrano tra loro senza chiodi o viti.

Questa è una tecnica che proviene direttamente dal Giappone. Anticamente nel Paese del Sol Levante c’era scarsità di metallo, ragion per cui questo materiale era impiegato pochissimo. Per la mobilia si ricorreva all’incastro dei pannelli di legno, una soluzione che è arrivata fino a noi e che contraddistingue i letti offerti nel catalogo di Vivere Zen.

Perché un letto in legno fa bene al corpo e allo spirito

Chi vuole dormire sonni tranquilli dovrebbe procurarsi un letto in legno bio. Si avrà la certezza di compiere un’azione a favore del pianeta, e si provvederà anche al proprio benessere psicofisico.

I letti di legno che rientrano in questa categoria sono un pilastro delle camere da letto green. È indispensabile riposare a contatto con superfici naturali, e a tale scopo non c’è nulla di meglio di un letto di legno da filiera certificata. Avrai quasi l’impressione di respirare l’aria pura di una foresta: i letti ecosostenibili sono levigati al tatto, dotati di sfumature calde e di un profumo che ricorda in un certo senso quello dei boschi.

È chiaro che un complemento simile è positivo per il corpo e per l’animo. È atossico e anallergico, complice in tutto e per tutto del tuo relax. Chi opta per un letto di legno – se possibile a incastro – recupera appieno le forze durante il sonno e affronta gli impegni quotidiani con rinnovata energia!

Le collezioni di letti in legno di Vivere Zen

Vivere Zen spicca nel ramo del bio-arredo grazie a una serie di collezioni di letti. Ti segnaliamo, per esempio, la linea Torino: per questi letti di legno si utilizzano essenze come il frassino e l’okumè, entrambe caratterizzate da splendide venature che virano verso il rosato.

Per i prodotti in questione è stato scelto il legno massello, quello ricavato dal durame: la sezione più interna dell’albero, il “cuore” del tronco. Tali letti, dunque, sono abbastanza omogenei nelle tonalità.

Invece si usa il legno massiccio per i letti della linea Milano. Esso è ottenuto non solo dal durame, ma anche dall’alburno (lo strato esterno e giovane della corteccia). Quindi i letti della linea Milano sono più duttili a livello cromatico, e contraddistinti da una maggiore varietà di colori.

Letti di legno per tutte le esigenze

Avrai capito che i letti di legno sono assolutamente raccomandati per un sonno salutare. Ce ne sono di più tipi: singoli e matrimoniali, bassi in stile giapponese o più alti all’occidentale.

Il legno è un materiale resistente, longevo, un ottimo investimento per ogni abitazione. Lo è ancora di più se proviene da una filiera certificata, come nel caso dei legni certificati FSC. Questi letti sono eccellenti per coltivare il benessere fisico e psicologico anche di notte!