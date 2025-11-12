Letizia di Spagna incanta in Cina con un esclusivo cappotto Carolina Herrera durante la visita di Stato

Durante la recente visita di Stato in Cina, Letizia di Spagna ha catturato l’attenzione di tutti con un cappotto straordinario firmato Carolina Herrera. Questo abito, non solo elegante ma anche costoso, rappresenta un perfetto esempio di alta moda e stile regale. La regina, insieme al marito Felipe, ha partecipato a eventi significativi a Pechino, dove ha sfoggiato questo capolavoro sartoriale.

Un abito dallo stile orientale

Il cappotto indossato da Letizia durante la cerimonia di benvenuto si distingue per i suoi ricami elaborati e per il suo design ispirato all’oriente.

Realizzato in un delicato grigio, il cappotto è adornato con fiori rosa che variano dalle tonalità fucsia a quelle confetto. Questa creazione, che ha un costo di circa 5.170 euro, appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2025-e rappresenta una scelta audace e raffinata per un evento di tale importanza.

Un look coordinato e pensato

Per completare il suo outfit, Letizia ha scelto un abito midi che armonizza perfettamente con il cappotto.

La gonna svasata e il corpetto aderente riprendono le tonalità rosa dei fiori ricamati, creando un effetto visivo molto gradevole. La regina ha voluto assicurarsi che il cappotto fosse il punto focale del suo look, abbinandolo sapientemente a una borsa e a slingback di Magrit, già indossati in precedenti occasioni.

Dettagli che fanno la differenza

Nonostante il suo abbigliamento opulento, Letizia ha mantenuto un approccio sobrio riguardo ai gioielli. Ha optato per orecchini a lobo con piccoli diamanti, firmati Gold & Roses, che aggiungono un tocco di eleganza senza risultare eccessivi.

I suoi capelli, lasciati sciolti, sono stati semplicemente arricchiti da un cerchietto sottile, che conferisce un’aria sofisticata e curata.

Un incontro di cultura e stile

La visita di Stato ha visto Letizia e Felipe intrattenere il presidente cinese Xi Jinping e la First Lady Peng Liyuan. Durante il primo giorno, i reali hanno partecipato a eventi significativi e hanno visitato il Centro Dimostrativo per i Servizi alle Persone con Disabilità a Pechino.

La regina ha dimostrato non solo il suo senso della moda, ma anche il suo impegno sociale, facendo sentire la sua presenza in un contesto così importante.

Il cappotto-gioiello indossato da Letizia di Spagna è quindi più di un semplice vestito; è un simbolo di eleganza e rappresentanza. La scelta di un abito così speciale per un evento di tale portata rivela la sua attenzione ai dettagli e la sua volontà di rappresentare la Spagna nel migliore dei modi. Con questo look, la regina ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di stile, capace di affascinare e sorprendere, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.