Un’evoluzione sorprendente

Negli ultimi anni, la moda ha visto un’evoluzione continua, e una delle tendenze più affascinanti è senza dubbio l’estetica coquette. Questa primavera 2025, però, assistiamo a una metamorfosi sorprendente: l’estetica coquette si tinge di tonalità più scure, dando vita a una nuova corrente che possiamo definire dark coquette. Questo stile, che mescola elementi di dolcezza e mistero, sta conquistando il cuore delle fashioniste di tutto il mondo.

Le caratteristiche della dark coquette

La dark coquette si distingue per l’uso di colori pastello accostati a dettagli più cupi. I fiocchi, simbolo della tradizione coquette, vengono reinterpretati in velluto nero, mentre abiti dalle tonalità tenui sono arricchiti da accenti scuri. Le silhouette rimangono morbide e aggraziate, ma con un tocco ribelle che conferisce un’aria di mistero. Le passerelle di moda hanno visto sfilare creazioni che abbinano tutù color cipria a ballerine nere, creando un contrasto affascinante e audace.

Come indossare la dark coquette

Per abbracciare questa tendenza, è fondamentale saper mescolare elementi classici e moderni. Opta per abiti con dettagli in pizzo e corsetti, ma non dimenticare di aggiungere accessori audaci come choker in pizzo nero o calze velate. Le tonalità da preferire sono il nero, il cremisi e il ciliegia, che possono essere abbinate a capi più chiari per creare un equilibrio visivo. Celebrità come Jenna Ortega e Sydney Sweeney hanno già abbracciato questo stile, dimostrando come la dark coquette possa essere sia elegante che provocante.