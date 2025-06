L’estate comincia adesso: come preparare pelle e capelli all’esposizione solare

In vista dell'estate, gli esperti BIOGENA condividono alcuni suggerimenti che uniscono scienza e natura per preparare efficacemente pelle e capelli all'esposizione solare

In vista dell’estate, gli esperti BIOGENA condividono alcuni suggerimenti che uniscono scienza e natura per preparare efficacemente pelle e capelli all’esposizione solare

L’avvicinarsi della stagione estiva e le giornate più calde e lunghe invitano a trascorrere più tempo all’aria aperta e sotto il sole. La maggiore esposizione solare, però, se da un lato regala benefici come buonumore, riduzione dello stress e miglioramento di alcune condizioni cutanee, dall’altro può mettere a dura prova pelle e capelli. La radiazione ultravioletta (UV) è infatti riconosciuta come uno dei principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo precoce, con stime che le attribuiscono circa l’80% dei segni visibili sul volto, tra cui rughe, discromie e perdita di tono. Lo stesso vale per i capelli, che, con un’eccessiva esposizione solare, possono risultare disidratati, opachi e più fragili.

Prima dell’estate, è quindi fondamentale adottare una routine di preparazione che protegga, rinforzi e nutra sia pelle che capelli. Per questo motivo, gli esperti BIOGENA, azienda specializzata nello sviluppo di integratori di micronutrienti di alta qualità per la cura del corpo a 360 gradi, condividono i consigli per rafforzare le difese naturali e prendersi cura di entrambi in vista della maggiore esposizione solare, agendo dall’interno.

Alimentazione: come preparare la pelle e i capelli al sole

L’alimentazione riveste un ruolo centrale nella preparazione della pelle, contribuendo al rafforzamento delle sue difese fisiologiche contro i danni indotti dai raggi UV. In questo caso può essere utile, già nelle settimane precedenti all’esposizione, l’introduzione regolare di frutta e verdura a elevato contenuto di pigmenti vegetali (in particolare carotenoidi), che possono favorire una naturale protezione antiossidante; è il caso di carote, albicocche, peperoni rossi, pomodori, pesche e frutti tropicali, da associare a grassi vegetali di qualità, come l’olio EVO, che facilitano l’assorbimento dei principi attivi liposolubili. Fondamentale è anche un adeguato apporto idrico, per mantenere l’idratazione cutanea e prevenire la secchezza legata al caldo estivo: in questo caso, prezioso supporto è dato dal tè verde, che vanta un elevato contenuto di polifenoli.

Vitamina D: un alleato essenziale per pelle e capelli

La vitamina D è fondamentale per il benessere generale dell’organismo. Inoltre, attraverso il suo ruolo nella regolazione immunitaria e nella proliferazione cellulare, può influenzare la salute di pelle e capelli, aiutando a regolare i processi di rinnovamento cellulare e supportando il normale ciclo di crescita dei follicoli piliferi. A differenza di molte altre vitamine che vengono introdotte attraverso l’alimentazione, la vitamina D viene prodotta dall’organismo grazie all’esposizione della pelle alla luce solare e, in particolare, ai raggi UVB. Tuttavia, l’inverno e la poca esposizione al sole, così come le intense ore di sole nei mesi soleggiati, spesso non sono sufficienti per un apporto ottimale di vitamina D, che può essere integrata con VITAMINA D 2000 DUO Gold, un preparato che offre un alto contenuto di vitamina D3 e olio di lino vergine di alta qualità, che ne migliora l’assorbimento.

Vitamine antiossidanti: protezione cellulare contro lo stress da sole

Durante l’esposizione al sole, i raggi UV inducono nelle cellule della pelle la formazione di radicali liberi: molecole instabili che possono danneggiare le strutture cellulari e accelerare i processi di invecchiamento. Per contrastarla, si può ricorrere alle vitamine antiossidanti, che contribuiscono alla protezione delle cellule cutanee, mantenendo, grazie alla protezione contro la degradazione del collagene e l’infiammazione, la struttura e l’elasticità della pelle. Tra le alleate più preziose ci sono, in particolare, la vitamina C e la vitamina E. La prima, presente in agrumi, kiwi, fragole, peperoni e broccoli, favorisce la sintesi del collagene e sostiene i meccanismi di difesa contro i danni ambientali. La seconda, che si trova soprattutto nell’olio di germe di grano, di girasole e d’oliva, nella frutta secca e nei semi oleosi, protegge le membrane cellulari dall’ossidazione, migliorando la resistenza della pelle e dei capelli agli agenti esterni. Nei periodi di maggiore esposizione solare, un supporto può arrivare da integratori specifici, oltre che da una corretta alimentazione.

Carotenoidi naturali: per un supporto antiossidante avanzato

Oltre ai più noti beta-carotene e licopene, esistono anche altri carotenoidi naturali che sono stati studiati per i loro effetti protettivi contro i danni solari su pelle e capelli. È il caso dell’astaxantina: considerata uno dei composti antiossidanti più potenti in natura, è prodotta da una microalga verde (Haematococcus pluvialis) che sintetizza un pigmento rosso intenso come meccanismo di difesa in condizioni ambientali estreme, come luce solare intensa o carenza di nutrienti. Una volta introdotta nella catena alimentare, l’astaxantina si accumula in organismi come salmoni, crostacei e krill, conferendo loro il tipico colore rosato. Sebbene piccole quantità possano essere assunte attraverso l’alimentazione, un supporto aggiuntivo a fini antiossidanti e fotoprotettivi si ottiene tramite integratori specifici come Astaxantina, che rafforza le difese cellulari, migliora l’idratazione cutanea e sostiene l’elasticità della pelle esposta al sole.



Zinco: un alleato per pelle, capelli e benessere generale

Tra i micronutrienti più importanti per la salute di pelle e capelli c’è lo zinco, un oligoelemento essenziale che contribuisce alla rigenerazione cellulare, alla sintesi del DNA, alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al buon funzionamento del sistema immunitario. Inoltre, aiuta a mantenere cute, capelli e unghie sani, agendo direttamente sui tessuti ad alta attività cellulare come la pelle e i follicoli piliferi. Tra gli alimenti più ricchi di zinco ci sono carne, pesce, uova, frattaglie e latticini, ma anche vegetali come legumi, spinaci, avena, noci e germe di grano. Quando l’alimentazione non basta — per esempio in caso di carenze, stress fisico, periodi in cui pelle e capelli sono sottoposti a maggiore affaticamento o in caso di diete vegetariane o vegane — si può ricorrere a integratori alimentari mirati che forniscono il giusto quantitativo di zinco in modo semplice e sicuro, come Zinco 3 sali.

Per chi, in vista dell’estate, desidera un’unica soluzione che supporti l’organismo dall’interno c’è BIOGENA AESTHETICS SUMMERSKIN+ SUPERIOR. Pensato appositamente per proteggere pelle e capelli dalla maggiore esposizione ai raggi solari, è formulato con un esclusivo complesso di principi attivi che comprendono vitamine A, C ed E, zinco, polifenoli da tè verde, melograno e semi d’uva, farnesiana d’oro — un estratto di felce tropicale che negli studi si è dimostrato utile per le sue proprietà protettive contro i danni del sole — e 5-Fold Carotenoid Blend, una miscela di carotenoidi che lavorano insieme per garantire una protezione ottimale della cute, favorendo inoltre un colorito sano e luminoso.

E per una consulenza personalizzata c’è My Biogena Coach, l’applicazione, disponibile per iOS e Android, che permette di chattare e chiedere consiglio in tempo reale agli esperti BIOGENA, così da scegliere gli integratori più adatti ai propri bisogni e alle proprie abitudini.

***

Chi è BIOGENA

BIOGENA, fondata nel 2006 dal Dottor Albert Schmidbauer, è un’azienda austriaca specializzata in salute e benessere e nello sviluppo di integratori di micronutrienti di alta qualità e uno dei pochi produttori in Europa di sostanze pure (senza coloranti artificiali, esaltatori di sapidità, rivestimenti o agenti distaccanti). Partner affidabile nel campo della salute e del benessere, con una filiera interamente austriaca, dallo sviluppo del prodotto alla spedizione, BIOGENA offre prodotti caratterizzati da materie prime di alta qualità, controlli rigorosi e un intenso lavoro di ricerca svolto dal team scientifico, uno dei più grandi del settore. La gamma completa BIOGENA comprende oltre 260 integratori contenenti vitamine, minerali, oligoelementi e altri nutrienti vitali in formulazioni basate su evidenze scientifiche. I prodotti sono disponibili in tutto il mondo presso medici e terapisti, nei 25 attuali BIOGENA-Stores & Labs e nel webshop BIOGENA. Oltre alla sua gamma di prodotti, BIOGENA offre una varietà di servizi progettati per supportare i percorsi di salute individuali. Tra questi i programmi di formazione e istruzione specializzati della BIOGENA ACADEMY, nonché servizi personalizzati in Biohacking & Longevità, Gestione dell’Osteoporosi e Diagnostica BIOGENA. Con queste offerte, BIOGENA mira a dare alle persone gli strumenti per raggiungere una salute e un benessere ottimali, grazie a soluzioni scientificamente fondate e alla guida di esperti.