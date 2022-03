Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è diventato papà bis. Il musicista e la ciompagna Clio Evans sono diventati genitori della seconda figlia e l’hanno annunciato sui social con uno scatto dolcissimo.

Lele Spedicato dei Negramaro papà bis

Fiocco rosa in casa di Lele Spedicato e Clio Evans: è nata la piccola Diana.

A rendere pubblica la lieta novella sono stati i diretti interessati, con un dolcissimo scatto social. Nell’immagine in questione, la mano del chitarrista e quella dell’attrice stringono la manina della secondogenita. A didascalia della foto si legge:

“Vita chiama vita. Benvenuta tra noi piccola grande Diana. Sei venuta questa notte con la benedizione di Dio. 3,33 kg di puro Amore”.

La piccola Diana è venuta alla luce la notte del 28 marzo. Il parto è andato bene e sia la mamma che la bimba godono di ottima salute.

Benvenuta piccola Diana: la luce dopo la tempesta

Diana è nata dopo Ianko, arrivato nella vita di Lele Spedicato e Clio Evans nel 2018. I due bambini hanno rimpito la vita del chitarrista dei Negramaro e dell’attrice, ma hanno donato loro anche tanta speranza.

Tre anni fa, infatti, il musicista era stato colpito all’improvviso da una terribile emorragia cerebrale, che l’aveva costretto al ricovero d’urgenza in ospedale. I fan erano stati in ansia per giorni, poi finalmente era arrivata la bella notizia: Lele era fuori pericolo. Oggi, con l’annuncio della nascita di Diana, si scrive finalmente un nuovo capitolo.

L’annuncio della gravidanza

Lele e Clio avevano annunciato l’arrivo di Diana lo scorso ottobre, nel giorno del 40esimo compleanno dell’attrice. Via Instagram, avevano dichiarato:

“Oggi è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga. Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 così. Grazie amore mio. Auguri a noi”.

Spedicato e la Evans si preparano a dare inizio ad un nuovo capitolo della loro famiglia: la vita a quattro.