Il fascino del minimalismo nelle unghie

Negli ultimi anni, Nicola Peltz-Beckham ha catturato l’attenzione di molti con le sue scelte di stile, in particolare per quanto riguarda le unghie. La sua recente evoluzione verso un look più sobrio e naturale ha suscitato l’interesse di appassionati di bellezza e moda. Durante il suo matrimonio con Brooklyn Beckham, Nicola ha sfoggiato una manicure che richiamava la classica French manicure degli anni ’90, arricchita da uno strato di smalto rosa pallido. Questo look ha segnato l’inizio di una nuova era per le sue unghie, che ora si orientano verso un’estetica più semplice e raffinata.

Il trend delle unghie nude

Negli ultimi mesi, Nicola ha abbracciato un approccio ancora più minimalista, optando per un look che mette in risalto la bellezza naturale delle sue unghie. Le sue recenti apparizioni su Instagram mostrano unghie curate con un leggero smalto trasparente e una forma rotonda e corta, simbolo di eleganza discreta. Questo stile, noto come ‘naked nail manicure’, rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle sue precedenti scelte di unghie a forma di mandorla e con decorazioni elaborate. La scelta di un look così sobrio è spesso interpretata come un riflesso di un cambiamento nello stile di vita, e nel caso di Nicola, potrebbe indicare una fase di serenità e stabilità nella sua vita personale.

Un segnale di cambiamenti futuri?

Il passaggio a uno stile di manicure più semplice potrebbe anche suggerire un’evoluzione nelle dinamiche familiari. Nicola e Brooklyn, sposati da quasi tre anni, sembrano essere una coppia affiatata e felice, e questo nuovo look potrebbe essere un segnale di un possibile ampliamento della loro famiglia. Nella cultura delle celebrità, le scelte di stile, comprese le unghie, sono spesso utilizzate per annunciare importanti cambiamenti nella vita. Ad esempio, Zendaya ha rivelato il suo fidanzamento con Tom Holland attraverso una manicure ombré scintillante, mentre Selena Gomez ha adottato un look più naturale dopo il suo annuncio di fidanzamento. Anche Hailey Bieber ha utilizzato le sue unghie per comunicare la nascita del suo bambino. Nicola, con il suo nuovo stile, sembra quindi entrare in una nuova stagione della sua vita, caratterizzata da un lusso discreto e una maggiore autenticità.