Scopri come le unghie diventano protagoniste del look al Festival di Sanremo.

Il potere della nail-art nel look femminile

Negli ultimi anni, la nail-art ha assunto un ruolo fondamentale nel completamento di un look, diventando un vero e proprio accessorio di moda. Al Festival di Sanremo 2025, le mani degli artisti non sono solo un dettaglio, ma un’estensione della loro identità creativa. Ogni artista, con le proprie unghie, racconta una storia e comunica il proprio stile, rendendo la manicure un elemento imprescindibile per chi desidera esprimere la propria personalità.

Sanremo come palcoscenico di nuove tendenze

Il Festival di Sanremo è da sempre un osservatorio privilegiato per il lancio di nuove tendenze. Quest’anno, le unghie delle cantanti in gara sono state curate con attenzione maniacale, offrendo spunti creativi per chi ama la nail-art. Artiste come Elodie e Clara hanno sfoggiato unghie che cambiavano di sera in sera, grazie all’uso di set clip-on in acrilico e smalti di tendenza. Al contrario, altre come Rose Villain hanno optato per un look più sobrio, con unghie olografiche in un delicato color pelle, curate da esperti del settore.

Le scelte delle nail artist

Le manicure delle artiste sono state curate da professionisti del settore, come Michela May, conosciuta sui social come @lacoachdelleunghie. Le sue creazioni per Noemi, Sarah Toscano e Clara hanno catturato l’attenzione del pubblico. Rose Villain, in particolare, ha scelto un nude perlato che si sposa perfettamente con i suoi tratti delicati, dimostrando come una manicure semplice possa essere estremamente elegante. Le unghie stiletto, con una french metallizzata, hanno aggiunto un tocco di glamour al look di molte cantanti, creando un gioco di riflessi che ha incantato il pubblico.

Un mix di stili e colori

Ogni artista ha portato il proprio stile unico sul palco, con scelte di colori e forme che riflettono la loro personalità. California dei Coma Cose ha optato per una base seta con una french a cuore rosso, mentre Gaia ha scelto un look minimalista con unghie nude, lasciando spazio ai gioielli personalizzati di Angostura. La varietà di stili e tecniche utilizzate dimostra come la nail-art possa essere un mezzo di espressione artistica, capace di adattarsi a ogni look e occasione.

Conclusioni sul mondo della nail-art

Il Festival di Sanremo 2025 ha messo in luce l’importanza della nail-art come parte integrante del look femminile. Le unghie non sono più un semplice dettaglio, ma un vero e proprio strumento di comunicazione e stile. Con le giuste scelte di colore e forma, ogni artista ha saputo esprimere la propria personalità, dimostrando che la bellezza delle mani può essere un potente alleato nel mondo della moda.