Un palcoscenico per i talenti emergenti

La New York Fashion Week per la stagione autunno inverno 2025 2026 ha visto un trionfo di creatività e innovazione, grazie alla piattaforma Global Fashion Collective. Questo evento ha messo in luce una selezione di designer provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Corea, Giappone, Cina, Canada e Stati Uniti. Ogni designer ha portato con sé una visione unica, riflettendo la propria cultura e un forte impegno verso la sostenibilità. La moda non è solo abbigliamento, ma un modo per esprimere idee e valori, e questi designer lo dimostrano con le loro collezioni.

Alex S. Yu: un dialogo tra passato e futuro

Il designer canadese Alex S. Yu ha presentato la sua collezione intitolata Interlude 3688, un progetto che esplora il contrasto tra tradizione e innovazione. La sua riflessione sui tempi incerti che stiamo vivendo lo ha portato a creare una linea che gioca con volumi inaspettati e stratificazioni audaci. I capi sono caratterizzati da ruches e rigonfiamenti che alterano la silhouette, creando un dialogo visivo tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere. Ogni pezzo racconta una storia, invitando a riflettere sul nostro passato mentre ci proietta verso un futuro incerto ma affascinante.

Tripleroot: l’essenzialità del quotidiano

Il brand Tripleroot, fondato dalla designer Jisun Lee, si distingue per la sua essenzialità e versatilità. La collezione è caratterizzata da una palette di toni neutri e colori pastello, come beige, grigio e verde salvia, perfetti per il guardaroba quotidiano. I capi, tra cui cappotti, trench e blazer, sono pensati per adattarsi a ogni occasione, mantenendo un’eleganza senza tempo. L’intento di Tripleroot è chiaro: creare abiti di alta qualità che possano essere indossati da persone vere, riflettendo il loro stile di vita e le loro esigenze.

Vi E Dit: un mix di culture e stili

Il designer giapponese Yuki Otake ha debuttato con il suo brand Vi E Dit e la collezione Playboy, che unisce ricordi d’infanzia e riferimenti culturali giapponesi. La collezione si distingue per il suo approccio grunge, mescolando elementi maschili e femminili in un modo innovativo. I completi oversize e le tracksuit reinterpretate sono arricchiti da stampe che richiamano tatuaggi in stile underground, creando un’estetica unica e contemporanea. Questo mix di influenze offre una nuova prospettiva sulla moda, rendendo ogni pezzo un’espressione di individualità e creatività.