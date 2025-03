Il risveglio della primavera nelle unghie

Con l’arrivo di marzo, la primavera si fa sentire anche nel mondo della manicure. Le unghie, come i fiori che sbocciano, si vestono di colori tenui e delicatezza. Le tendenze attuali riflettono un desiderio di semplicità e naturalezza, con un forte richiamo a tonalità nude e soft che celebrano la bellezza autentica delle mani. Questo cambiamento di rotta è evidente anche nelle scelte delle celebrità, che sembrano abbracciare un’estetica minimalista, lontana dai colori vivaci e dalle decorazioni eccessive.

Le celebrità e il trend delle unghie naturali

Le star di Hollywood stanno dimostrando che la bellezza può essere semplice e raffinata. Durante i recenti red carpet, abbiamo visto un forte predominio di unghie in tonalità #skintone, che si abbinano perfettamente a qualsiasi look. Elle Fanning, ad esempio, ha scelto un finish extra lucido per le sue unghie, lasciando che il focus fosse sulle labbra rosse, creando un contrasto affascinante. Anche Kim Kardashian ha optato per un tono cipria, dimostrando che l’eleganza non ha bisogno di fronzoli.

Le proposte di manicure per la primavera

Le proposte di manicure per la primavera 2025 sono un invito a lasciarsi ispirare dalla natura. Ariana Grande ha sfoggiato una French manicure classica, con una base rosata e una lunetta bianca, perfetta per chi ama uno stile intramontabile. Kristen Bell ha scelto un effetto degradé con le baby boomer nails, mentre Millie Bobby Brown ha abbinato un look nude tempestato di lustrini a una manicure trasparente, dimostrando che la semplicità può essere anche scintillante.

Dettagli che fanno la differenza

Non mancano tocchi di originalità, come nel caso di Sabrina Carpenter, che ha optato per un effetto glassy con piccoli cuori rossi, un modo dolce per celebrare la primavera. Anche Heidi Klum ha scelto un look coordinato, con unghie color ghiaccio che si abbinano al suo abito, mentre Hailey Bieber ha portato un tocco di colore con un rosa candy, perfetto per illuminare il suo outfit. Infine, Camila Cabello ha optato per una nude manicure con un velo rosato, esaltando la cura delle sue unghie.

In sintesi, la primavera 2025 porta con sé un ritorno alla semplicità e all’eleganza nel mondo della manicure. Le celebrità ci mostrano che, a volte, meno è di più e che unghie curate e naturali possono essere l’accessorio perfetto per ogni look.