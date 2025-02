Dai look vintage agli effetti sfumati, ecco come truccarsi per la P/E 2025.

Il make up: un viaggio nel tempo

Il make up, proprio come la moda, è un fenomeno ciclico che si reinventa continuamente. Ogni stagione porta con sé nuove tendenze, ma molte di esse affondano le radici in stili del passato. La primavera estate 2025 non fa eccezione, presentando una serie di look che richiamano epoche diverse, reinterpretati con un tocco moderno. In questo articolo, esploreremo le tendenze più interessanti emerse dalle sfilate, per aiutarti a trovare l’ispirazione giusta per il tuo trucco.

Look anni ’70: il ritorno delle ciglia alla Twiggy

Una delle tendenze più affascinanti di questa stagione è senza dubbio l’ispirazione agli anni ’70, visibile sulla passerella di N°21. Qui, le modelle hanno sfoggiato uno sguardo audace, caratterizzato da ciglia lunghe e voluminose, simili a quelle iconiche di Twiggy. Questo look è perfetto per chi desidera un trucco che catturi l’attenzione e aggiunga un tocco di nostalgia al proprio stile. Per ricrearlo, non dimenticare di utilizzare un buon mascara volumizzante e, se vuoi osare, prova ad applicare delle ciglia finte per un effetto ancora più drammatico.

Labbra sfumate: il trend delle blurred lips

Un’altra tendenza che sta guadagnando popolarità è quella delle labbra sfumate, come visto nella sfilata di Ulla Johnson. Le blurred lips, caratterizzate da un’applicazione morbida e sfumata del rossetto, conferiscono un aspetto fresco e giovanile. Questo look è ideale per le serate estive e i party, poiché offre un’aria di sofisticatezza senza risultare troppo impegnativo. Per ottenere questo effetto, puoi utilizzare un rossetto cremoso e sfumarlo con le dita, oppure optare per un lip tint che si fonde perfettamente con le labbra.

Versace: luminosità e eleganza per il giorno

Versace propone un look che combina eleganza e semplicità, perfetto per il giorno. Con capelli lisci, un incarnato luminoso, ombretto pesca e labbra bordeaux, questo stile è ideale per chi desidera apparire curata senza sforzi eccessivi. L’ombretto pesca dona freschezza allo sguardo, mentre le labbra bordeaux aggiungono un tocco di colore che non passa inosservato. Per ricreare questo look, inizia con una buona base di trucco per un effetto luminoso, applica l’ombretto e completa con un rossetto bordeaux opaco.

Scopri i dettagli delle sfilate

Per chi desidera approfondire ulteriormente le tendenze del make up, il video di Amica.it offre uno sguardo ravvicinato ai look presentati da marchi iconici come Chanel e Ferrari. Queste sfilate non solo mostrano le ultime novità in fatto di trucco, ma offrono anche spunti interessanti su come adattare queste tendenze al proprio stile personale. Non perdere l’occasione di esplorare queste proposte e trovare l’ispirazione giusta per il tuo make up primaverile.