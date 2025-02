Introduzione alle tendenze di bellezza

La New York Fashion Week 2025, che si è svolta dal 6 all’11 febbraio, ha portato alla ribalta non solo le ultime collezioni di moda, ma anche tendenze di bellezza che promettono di dominare il panorama estetico nei prossimi mesi. Grandi marchi come Todd Snyder, Coach e Tory Burch hanno presentato le loro creazioni, ma è stata la bellezza a rubare la scena con look audaci e innovativi. Scopriamo insieme le cinque tendenze di bellezza più interessanti emerse durante l’evento.

Occhi smokey drammatici

Il marchio LUAR ha stupito tutti con un trucco occhi smokey in bianco e nero, realizzato dal famoso make-up artist Terry Barber. Utilizzando prodotti MAC, come l’ombretto in Gesso e il rossetto M·A·Cximal, Barber ha creato un look intenso e affascinante. Per un effetto ancora più drammatico, si consiglia di abbinare delle ciglia finte, che aggiungono un tocco di teatralità e profondità allo sguardo.

Labbra ispirate alla gomma

Durante lo show di Gabe Gordan, il trucco, curato da Susie Sobol, ha presentato labbra glossy e rosa, ispirate al tema ‘Rubber Boyfriend’. Questo look minimalista, caratterizzato da un viso luminoso e idratato, è perfetto per chi ama uno stile fresco e naturale. Per ottenere questo effetto, si può utilizzare un gloss volumizzante, seguito da un olio per labbra che dona un aspetto lucido e sano.

Guance scolpite e vampiriche

La sfilata di Tory Burch ha messo in evidenza guance scolpite, creando un effetto quasi vampirico. Con un trucco ridotto al minimo, il focus era sulla definizione del viso, utilizzando prodotti come il Charlotte Tilbury Hollywood Contour Wand. Questo strumento è ideale per chi desidera un contouring preciso e naturale, senza linee nette. Ricordate di sfumare bene per un risultato impeccabile.

Code di cavallo alte e retro

Christian Cowan ha portato in passerella code di cavallo super alte, ispirate agli anni ’90. Questo hairstyle, con una parte anteriore liscia e un volume extra sul retro, è perfetto per chi ama osare. Per realizzarlo, è consigliato utilizzare uno spray fissante come il Moroccanoil Mini Luminous Hairspray, che garantisce tenuta e lucentezza. Non dimenticate di arricciare le punte per un tocco finale chic.

Acconciature bagnate e scolpite

Infine, Christian Siriano ha presentato un hairstyle bagnato e scolpito, caratterizzato da onde strutturate. In collaborazione con Lacy Redway e Tresemme, questo look è ideale per chi cerca un’acconciatura elegante e sofisticata. Utilizzando il Tresemme Extra Hold Hair Mousse, è possibile aggiungere brillantezza e definizione. Completate il look con uno spray fissante per mantenere la struttura e la forma desiderata.

La New York Fashion Week 2025 ha offerto una panoramica delle tendenze di bellezza che saranno protagoniste nei prossimi mesi. Che si tratti di trucco audace o acconciature innovative, c’è qualcosa per ogni amante della bellezza. Sperimentate con questi look e lasciatevi ispirare dalla moda!