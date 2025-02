Il Super Bowl e le sorprese beauty

Il Super Bowl non è solo un evento sportivo, ma anche un palcoscenico per le ultime tendenze in fatto di bellezza e moda. Quest’anno, il halftime show ha sorpreso tutti con performance straordinarie e, per le appassionate di bellezza, una tendenza in particolare ha catturato l’attenzione: i ricci voluminosi. Celebrità come Serena Williams e SZA hanno sfoggiato look che hanno fatto impazzire i fan, portando i ricci al centro della scena.

Serena Williams: il biondo che conquista

Serena Williams ha stupito il pubblico non solo con la sua performance, ma anche con i suoi capelli. La campionessa di tennis ha scelto un biondo più chiaro per il suo momento sul palco, un cambiamento audace che ha esaltato il suo look. Il merito va alla talentuosa hairstylist Angela Meadows, che ha utilizzato prodotti Wella per ottenere questo risultato. I capelli di Serena, già noti per la loro bellezza, sono stati trattati con shampoo e balsamo specifici, creando un effetto luminoso e sano.

SZA e i ricci a spirale: un look da copiare

Un’altra protagonista della serata è stata SZA, che ha affascinato il pubblico con i suoi ricci a spirale di un intenso colore rosso mogano. Il suo hairstylist, Devante Turnbull, ha mantenuto il suo stile stratificato, ma ha aggiunto lunghezza e profondità al colore. I fan sono impazziti nel tentativo di replicare il suo look, e il segreto è stato svelato: il colore è stato ottenuto con il prodotto ‘Color Fusion GRR’ di Redken. SZA ha dimostrato che i ricci voluminosi possono essere sia eleganti che audaci.

Come ottenere il look di SZA

Se desideri ricreare il look iconico di SZA, ecco alcuni passaggi chiave da seguire. Inizia con un trattamento rinforzante come il K18 Professional Molecular Repair Mist, che prepara i capelli per la colorazione. Dopo aver schiarito i capelli, utilizza il K18 Detox Shampoo per pulire e rinforzare. Asciuga i capelli con un phon e un diffusore, mantenendo il movimento naturale. Infine, per lo styling, usa diversi arricciacapelli per creare texture e volume, e termina con l’olio per capelli K18 per un tocco di lucentezza e controllo del crespo.

Conclusione: il potere dei capelli voluminosi

Il Super Bowl ha dimostrato che i capelli voluminosi e ben curati possono fare la differenza in qualsiasi performance. Che tu sia una fan di Serena o di SZA, i loro look sono un’ispirazione per tutte noi. Non dimenticare di portare queste idee al tuo prossimo appuntamento dal parrucchiere!