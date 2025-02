Un evento di moda imperdibile

La New York Fashion Week è uno degli eventi più attesi nel panorama della moda internazionale. Dal 6 all’11 febbraio, le passerelle della Grande Mela si sono illuminate con le creazioni dei designer più influenti, attirando l’attenzione di celebrità e appassionati di moda. In prima fila, le star hanno sfoggiato i loro look più audaci e sofisticati, dimostrando ancora una volta il loro status di icone di stile.

Dove Cameron: eleganza romantica

Dove Cameron, attrice e cantante amata dal pubblico, ha catturato l’attenzione durante lo show di Carolina Herrera. Il suo outfit black & white, composto da una pomposa gonna a ruota nera e un crop top bianco con fiocchi, ha esaltato il suo stile bon ton. La scelta di un’acconciatura semplice, con una ponytail alta e ciuffi che incorniciano il viso, ha completato un look delicato e romantico. Nonostante la sua recente relazione con Damiano David, Dove ha scelto di partecipare all’evento da sola, dimostrando la sua indipendenza e il suo forte senso della moda.

Kate Moss: il minimalismo chic

Kate Moss, la leggendaria top model britannica, non poteva mancare all’evento. Per il debutto di Veronica Leoni per Calvin Klein, ha optato per un classico slipdress bianco abbinato a un cappotto oversize scuro. Il suo look minimalista è stato arricchito da uno chignon alto e orecchini pendenti luminosi, che hanno aggiunto un tocco di vivacità. La scelta di un trucco nelle tonalità del bronzo e dell’oro ha messo in risalto i suoi lineamenti, confermando la sua reputazione di icona di stile senza tempo.

Emily Ratajkowski: casual ma chic

Emily Ratajkowski, nota per i suoi look audaci, ha sorpreso tutti con un outfit più sobrio durante lo show di Coach. Ha scelto un lungo trench in camoscio marrone, abbinato a calzature coordinate, dimostrando che anche il casual può essere elegante. La maxi bag in vernice nera e un make-up effetto nude hanno completato il suo look, segnando una nuova direzione per la modella, che sembra abbracciare uno stile più raffinato per la prossima stagione.