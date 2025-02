Un hairstyle da sogno per l’estate

Quando si parla di hairstyle estivi, le onde boho di Sienna Miller sono un vero e proprio must-have. Icona di bellezza bohemien, Sienna ha sempre ispirato con i suoi capelli disordinati e naturali, ma nel 2025 ha portato il suo look a un nuovo livello di eleganza e freschezza. Grazie al lavoro del famoso hairstylist Luke Hersheson, le sue onde hanno subito una trasformazione che le rende perfette per ogni occasione, dal festival musicale alla serata elegante.

Il segreto delle onde boho di Sienna

Il look, soprannominato ‘Sienna Boho Wave’, è caratterizzato da onde morbide e naturali, perfette per chi desidera un hairstyle che richiede poca manutenzione ma che al contempo fa colpo. Hersheson spiega che il segreto per ottenere queste onde è tutto nella preparazione e nella tecnica. Inizialmente, ha utilizzato delle extension per dare lunghezza e forma, posizionando due file nella parte posteriore e una ai lati. Questo passaggio è fondamentale per creare volume e movimento, elementi essenziali per un look boho autentico.

Passaggi per un look impeccabile

Per ottenere quel perfetto finish disordinato, Hersheson ha utilizzato un rasoio per tagliare i bordi, creando delle punte morbide e delicate. Successivamente, ha applicato una mousse per dare tenuta e corpo ai capelli, asciugandoli con il phon per mantenere la morbidezza. Il tocco finale è stato dato con un attrezzo 3-in-1, che ha permesso di formare delle onde leggere e naturali. Questo strumento, dotato di tecnologia a calore termico, è ideale per chi desidera un hairstyle che duri nel tempo, anche in condizioni di umidità.

Un look versatile per ogni occasione

Le onde boho di Sienna sono perfette per ogni situazione: che si tratti di un festival, di un aperitivo al tramonto o di una serata speciale, questo hairstyle è l’ideale per chi vuole sentirsi alla moda senza troppa fatica. Con meno crespo e più lucentezza, queste onde si muovono in modo fluido, proprio come i capelli di Sienna sul red carpet di Venezia. Non resta che prendere il proprio ferro arricciacapelli e prepararsi a vivere al meglio la propria vita boho!