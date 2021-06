Le Notti di Milano: cosa fare nella movida milanese

Milano è considerata da sempre la capitale della moda e della movida per eccellenza. Sono molteplici gli eventi e le manifestazioni in programma nella movimentata città meneghina.

Purtroppo la pandemia che ha travolto tutto il mondo, ha cambiato completamente le nostre vite e le nostre abitudini. Regole e restrizioni ci sono state imposte per più di un anno, ma per fortuna, grazie al miglioramento della situazione, ora possiamo tornare alle nostre abitudini.

Non sempre è facile capire cosa si può fare e cosa no, ma grazie al sito Le Notti di Milano sarete sempre aggiornati su tutti gli sviluppi e le novità che caratterizzano l’intero mondo della movida milanese, tanto amato e apprezzato in tutto il mondo.

Il Bar di Chiara Ferragni e Nespresso

Nel portale dedicato alla movida milanese, sono presenti tutti gli eventi e le manifestazioni che si svolgono in città in questo periodo di ripresa.

Come l’apertura del Bar di Chiara Ferragni, in collaborazione con Nespresso. Un vero e proprio temporary cafè, dove emerge lo stile e il tocco pop di Chiara Ferragni e l’amore per il caffè, creandone un connubio perfetto.

L’idea di una collaborazione tra Nespresso e Chiara Ferragni nasce nel pieno della sostenibilità e dell’empowerment femminile.

Il bar si trova nel cuore pulsante dello storico quartiere di Brera, e più precisamente in Piazza del Carmine, proprio a due passi dal Duomo di Milano.

Il locale è decisamente nel pieno stile della famosa influencer, con i suoi colori blooming rose, beige, azzurro e bianco tempestati dai loghi di Nespresso e dall’occhio di Chiara Ferragni, vero e proprio simbolo del suo brand.

Nel bar si potranno gustare i caffè superclassici, e gli speciali con ghiaccio, oltre che l’innovativa ricetta a base di caffè, cocco e zucchero a velo firmata proprio da Chiara.

Il temporary cafè resterà aperto solo per 45 giorni, fino al 18 Luglio, dalle ore 10:00 alle ore 24:00 e proporrà differenti servizi; dalla colazione, alla cena, compreso anche l’aperitivo che potrà essere servito anche all’aperto.

Le Notti di Milano: la guida che ti guida

Il sito dedicato alla movida milanese è sempre molto attento a tutti gli appuntamenti in programma in città.

Per una facile consultazione, il portale è suddiviso per categorie; dalle news agli eventi, dai ristoranti ai locali, dall’arte e cultura agli spettacoli. Grazie al comodissimo motore di ricerca potrete trovare subito le notizie e gli eventi in programma in un determinato giorno, con la relativa descrizione dello svolgimento.

Il sito è in costante aggiornamento, per permettere a tutti di conoscere le manifestazioni più importanti, più curiose e insolite, in programma in città.

Eventi culinari, nuove aperture di ristoranti e locali, fiere gastronomiche, mercatini, concerti e spettacoli imperdibili proposti dagli splendidi musei milanesi sono solo alcuni degli esempi di ciò che si può trovare nel network delle NottidiMilano.

Nell’ampio panorama dello stesso network, sono presenti anche i siti tematici per realizzare la festa dei 18 anni o la festa di laurea perfetta, oltre al portale dedicato alle imprese e all’organizzazione degli eventi aziendali.

Un qualificato e attento staff di professionisti, attivi nel settore del divertimento e della movida milanese da oltre 20 anni, sarà a vostra completa disposizione per aiutarvi al meglio nella realizzazione delle vostre serate perfette.

