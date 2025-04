Un inizio che ha segnato la storia

Quando Papa Francesco si presentò al mondo la sera della sua elezione, il suo saluto semplice e diretto, “Fratelli e sorelle, buonasera!”, colpì immediatamente i cuori di milioni di persone. Questo gesto di umiltà e apertura rappresentò un cambiamento radicale nel modo di comunicare del pontefice, rompendo i protocolli tradizionali e avvicinando la Chiesa alla gente. La sua ironia, quando disse che i cardinali lo avevano cercato “quasi alla fine del mondo”, rivelò un uomo autentico, desideroso di stabilire un legame sincero con i fedeli. Questo primo incontro non fu solo un saluto, ma l’inizio di un cammino all’insegna della prossimità e della comprensione.

La misericordia come fulcro del messaggio

Uno dei temi ricorrenti nel pontificato di Papa Francesco è stato quello della misericordia. Durante il suo primo Angelus, il pontefice parlò della misericordia di Dio, affermando: “Dio non si stanca mai di perdonarci. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono”. Questa frase, ripetuta nel corso degli anni, ha toccato profondamente i cuori dei fedeli, invitandoli a non perdere mai la speranza nel perdono divino. La sua insistenza sulla misericordia ha caratterizzato il suo pontificato, culminando nel Giubileo straordinario della Misericordia nel 2015-2016, un evento che ha richiamato l’attenzione su un aspetto fondamentale della fede cristiana: la capacità di perdonare e di essere perdonati.

Un messaggio di inclusione e accoglienza

Un altro momento cruciale del pontificato di Francesco è avvenuto durante un volo di ritorno dal Brasile, quando rispondendo a una domanda su come la Chiesa dovesse trattare le persone omosessuali, disse: “Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?”. Queste parole hanno segnato un cambiamento significativo nella pastorale della Chiesa, promuovendo un approccio più inclusivo e rispettoso verso coloro che, per lungo tempo, erano stati emarginati. La frase “chi sono io per giudicare?” è diventata un simbolo di una Chiesa che accoglie tutti, senza pregiudizi, mettendo al centro la persona e la sua coscienza.