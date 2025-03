Un legame speciale con il popolo

Kate Middleton e William d’Inghilterra non sono solo figure di spicco della monarchia britannica, ma rappresentano anche un nuovo modo di intendere il ruolo reale. La loro scelta di automobili riflette un desiderio di avvicinarsi ai sudditi, mostrando un’immagine di modernità e accessibilità. Dalla loro prima auto, una semplice Volkswagen Golf, fino a modelli più prestigiosi, ogni veicolo racconta una storia di tradizione e innovazione.

Le auto simbolo di un matrimonio reale

Il giorno del loro matrimonio, la coppia ha scelto di festeggiare a bordo di un’Aston Martin DB6 MKII Vantage Volante, un regalo di Carlo d’Inghilterra. Questo veicolo, decorato con bandiere inglesi e cuori rossi, è diventato un simbolo di unione e celebrazione. Tuttavia, al di là di questo momento speciale, William e Kate preferiscono veicoli più comuni, come le Range Rover, che rappresentano un marchio amato dalla famiglia reale.

Scelte moderne e sostenibili

Negli ultimi anni, la coppia ha mostrato un crescente interesse per le auto elettriche. William, ad esempio, possiede un’Audi elettrica RS E-Tron GT, utilizzata anche per visitare Kate durante un periodo difficile della sua vita. Questa scelta non solo dimostra un impegno verso la sostenibilità, ma riflette anche un approccio moderno alla mobilità. Kate, dal canto suo, è stata avvistata alla guida di una Jaguar elettrica, un veicolo che combina eleganza e rispetto per l’ambiente.

Tradizione e passione per le moto

Oltre alle automobili, William ha una passione per le moto, in particolare per una Ducati 1198S del 2009. Questa passione per i veicoli a due ruote è un altro aspetto che lo avvicina ai giovani e ai suoi sudditi, mostrando un lato più informale e accessibile della monarchia. Anche Kate ha condiviso la sua passione per la guida, dimostrando che, nonostante il loro status, i principi del Galles sono persone comuni con interessi e hobby.

Un futuro luminoso per la monarchia

Con il trasferimento dei Duchi di Sussex in California, Kate e William hanno assunto un ruolo sempre più centrale nella vita pubblica britannica. Le loro scelte automobilistiche, che spaziano da modelli di lusso a veicoli più accessibili, riflettono un desiderio di modernità e connessione con il popolo. In un’epoca in cui la monarchia deve adattarsi ai cambiamenti sociali, la coppia sta dimostrando che è possibile mantenere viva la tradizione mentre si abbraccia il futuro.