Il red carpet dei BAFTA 2025: un trionfo di eleganza minimalista

Il red carpet dei BAFTA 2025 ha visto un trionfo di abiti scintillanti e gioielli mozzafiato, ma ciò che ha catturato l’attenzione è stata l’acconciatura minimalista che ha fatto il suo trionfale ingresso. In un evento dove il glamour è sempre al centro, molte celebrità hanno scelto di optare per il bun slicked-back, un’acconciatura semplice ma incredibilmente elegante. Questo look, già amato da influencer di tutto il mondo, si è rivelato perfetto per mettere in risalto gli abiti e il trucco delle star.

Il bun slicked-back: versatilità e stile

La scelta di molte star di sfoggiare un bun slicked-back non è stata casuale. Questa acconciatura non solo è versatile, ma permette anche di esaltare il look complessivo, lasciando che l’outfit e il trucco parlino da soli. Celebrità come Selena Gomez hanno optato per una riga laterale bassa, mentre Marisa Abela ha presentato un bun intrecciato che sembrava un’opera d’arte. Anche Hannah Dodd, nota per il suo ruolo in Bridgerton, ha scelto un bun che si abbinava perfettamente al suo abito minimalista di Simone Rocha.

Le scelte di trucco e acconciatura delle star

Altre star, come Ariana Grande, hanno abbinato il loro bun a un trucco delicato, con toni di rosa che avrebbero potuto risultare poco incisivi senza l’acconciatura alta, completata da un fiocco nero in perfetto stile. Anche Saoirse Ronan ha scelto un updo elegante, che si sposava perfettamente con il suo abito Louis Vuitton e il rossetto rosso brillante. In contrasto, Wunmi Mosaku ha optato per un bun intrecciato, dimostrando che il minimalismo può essere interpretato in modi diversi.

Un contrasto affascinante con le tendenze tradizionali

Il bun slicked-back ha creato un affascinante contrasto con le lunghe extension indossate da Gwendoline Christie e le onde classiche di Zoe Saldana. Questo contrasto ha suscitato entusiasmo per le prossime tendenze di bellezza durante la stagione dei premi, lasciando le fan in attesa di ulteriori ispirazioni per acconciature che richiedono meno manutenzione. La semplicità di queste scelte di stile potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui le celebrità si presentano sul red carpet, abbracciando un look più naturale e meno elaborato.