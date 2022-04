Laura Pausini ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e sulla sua vita privata, a partire dalle nozze saltate con Paolo Carta.

Laura Pausini: le nozze saltate

Laura Pausini è felicemente legata a Paolo Carta, musicista e padre di sua figlia Paola.

La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze due anni fa ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, i due sono stati costretti a rinviare i fiori d’arancio. “Dobbiamo trovare una nuova data”, ha svelato la cantante, che per il momento non ha ancora fissato il grande giorno. Sulla vicenda ci saranno ulteriori novità? Al momento sulla questione tutto tace.

Laura Pausini e la mancata vittoria all’Oscar

Laura Pausini ha anche confessato alcuni retroscena riguardanti la sua mancata vittoria agli Oscar.

La cantante ha dichiarato di aver “gioito” per non aver vinto agli Oscar perché così ha potuto insegnare un importante messaggio a sua figlia Paola.

“Dopo il Golden Globe, con l’Italia in ginocchio per il Covid, mia figlia mi ha detto: “Non sono brava come te!”. La paura di essere troppo ingombrante per lei è esplosa. Ho sperato davvero di non vincere l’Oscar, e quando è successo ho gioito, mentre Diane Warren, l’autrice di Io sì (Seen), seduta al tavolo lì con me, si è arrabbiata, non capiva.

Era l’unico modo per poter insegnare a Paola il fallimento e aggiungerlo ai messaggi di Piacere di conoscerti”, ha confessato Laura Pausini, che è profondamente legata alla sua bambina. Oggi la cantante sembra aver trovato la serenità e in tanti sono curiosi di sapere cosa le riserverà ancora il futuro.