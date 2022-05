Da tempo lontana dal piccolo schermo Laura Barriales ha confessato di aver avuto alcuni problemi di salute dopo la nascita della sua prima figlia, Melania.

Laura Barriales: i problemi dopo la gravidanza

Dall’amore per suo marito Fabio Cattaneo, Laura Barriales ha avuto la sua prima figlia, Melania.

In seguito alla gravidanza la showgirl ha avuto alcuni problemi di salute e ha rivelato di esser stata costretta a sottoporsi a un intervento per la ricostruzione della mandibola a seguito di un’infezione contratta durante la gravidanza.

La Barriales è stata costretta anche a fermarsi per diverso tempo a causa di una vena safena che le ha provocato gonfiore ad una gamba. Quanto vissuto a seguito della nascita della sua prima figlia ha letteralmente traumatizzato la showgirl che, per diverso tempo, ha pensato di non avere altri figli.

Durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus la showgirl ha però cambiato idea e, di comune accordo con suo marito, ha cercato la sua seconda gravidanza e, a seguire, ha dato alla luce il suo secondo bambino, Romeo.

Laura Barriales: come sta oggi

Oggi Laura Barriales è la felice mamma di due bambini e da tempo è lontana dal piccolo schermo. A quasi 40 anni la showgirl ha deciso di dedicarsi a tempo pieno ai suoi bambini e inoltre supporta il marito imprenditore nella sua attività di commercio di vini pregiati.

In tanti tra i fan della showgirl sono curiosi di sapere se, prima o poi, tornerà a mostrarsi in tv, ma al momento lei sembra essere felice così.