Lampade senza fili e ricaricabili per la luce a portata di mano

Le lampade senza fili e ricaricabili con batteria permettono di illuminare ogni ambiente in modo ecologico e sostenibile.

Avere una luce che sia ben luminosa da regolare è importante in qualsiasi ambiente. Per migliorare la luce, le lampade senza fili e ricaricabili sono la giusta soluzione anche perché poco ingombranti. Vediamo quale scegliere tra i tanti modelli in circolazione e anche perché usare una lampada del genere invece delle classiche e tradizionali.

Lampade senza fili e ricaricabili

Non sarebbe giusto considerarle soltanto delle lampade senza fili e ricaricabili ma sono viste anche come delle sculture luminose che possono dare un tocco diverso all’ambiente.

Si possono posizionare in tanti luoghi: dal tavolo alla terrazza per una cena tra amici ma anche come abat jour sul comodino per leggere o studiare.

Un vero e proprio must have. Un accessorio salvaspazio che dona la giusta luce ma che è in grado di dare anche atmosfera all’ambiente. Non hanno prese o cavi nei quali inciampare, quindi risultano anche poco ingombranti. Basta accenderle semplicemente toccandole o con un gesto considerando i sensori a disposizione.

Con le lampade senza fili e ricaricabili è possibile poi regolare, in base alla propria esigenza, anche la luminosità. Si ricaricano come fosse uno smartphone grazie alla porta USB. Sono diversi i modelli che possono essere sia iconici ma anche classici per dare una luce diversa ai vari ambienti della casa.

Lampade senza fili e ricaricabili: vantaggi

Avere in casa delle lampade senza fili e ricaricabili permette di usufruire di una serie di benefici e di vantaggi per l’ambiente.

Innanzitutto, non avendo cavi o prese, sono portabili per cui è anche facile spostarle da un luogo all’altro della casa. Essendo portabili, vanno bene per venire incontro a ogni esigenza e necessità.

Sono versatili per cui adatte non solo per la casa ma anche per l’esterno (vedi campeggio) o anche spazi diversi. Creano la giusta atmosfera, sia per una cena in terrazza o in giardino ma anche per la sera. Il loro design è elegante e compatto per cui non stonano con il resto dell’arredamento o dello stile della propria casa.

Le lampade senza fili e ricaricabili sono sostenibili permettendo di risparmiare parecchio dal punto di vista energetico. Sfruttano la tecnologia Led per cui consumano molta meno energia rispetto alle lampade classiche. Permettono di cambiare l’intensità della luce passando da una calda a un’altra più fredda.

Lampade senza fili e ricaricabili: offerte

Per questi accessori su Amazon si trovano varie offerte e prezzi scontati di cui approfittare. Qui sotto la classifica mostre tre tipologie di lampade senza fili scelte tra le migliori dagli utenti con una descrizione di ciascun articolo.

1)One Fire lampada da tavolo senza fili

Un modello senza fili ricaricabile dal design pieghevole. Indicata sia per il tavolino che il comodino. Ha un design compatto con batteria integrata. Diversi i livelli di luminosità tra cui scegliere la luce indicata. Adatta anche come scrivania o abat jour per rilassarsi o leggere la sera.

2)Lampada da comodino luminosità regolabile al tocco

Una lampada che cambia colore e gradazione passando dalla calda alla fredda, ecc. basta semplicemente toccare il sensore per regolare la luce. Priva di fili e facile da trasportare, quindi indicata anche per il campeggio. Si spegne in automatico dopo circa 1 o 2 ore a seconda della regolazione della luminosità.

3)Trumpets lampada da tavolo senza fili

Una lampada da regolare in base alla propria luminosità con comandi touch. Molto piccola, in metallo, quindi resistente e anche poco ingombrante. Impermeabile con connessione USB.

