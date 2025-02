Lamar Jackson: un cambiamento di stile che fa scalpore

Il quarterback dei Baltimore Ravens, Lamar Jackson, ha sempre attirato l’attenzione per le sue giocate elettrizzanti sul campo, ma questa settimana è stato il suo look a far parlare di sé. Dopo una stagione di successi, culminata con un’uscita ai playoff, Jackson ha deciso di sorprendere i suoi fan con un cambiamento radicale del suo hairstyle. Abbandonando le sue iconiche trecce, ha optato per un look liscio e moderno, che ha lasciato molti a bocca aperta.

Reazioni sui social e confronti inaspettati

La foto condivisa da Jackson mentre si trovava sulla sedia del barbiere ha scatenato una valanga di reazioni sui social media. Molti utenti hanno paragonato il suo nuovo stile a quello di celebrità come il comico Katt Williams e il rapper Snoop Dogg. Jackson, con un tocco di ironia, ha persino citato Snoop nella sua storia di Instagram, riferendosi a lui come “Bones”, un chiaro riferimento al film horror del 2001. Questo cambio di look ha fatto sì che i fan iniziassero a speculare se fosse un cambiamento permanente o solo un esperimento temporaneo.

Un futuro luminoso e ambizioso

Nonostante il clamore per il suo nuovo hairstyle, la vera ambizione di Jackson rimane quella di conquistare un Super Bowl. Dopo una stagione in cui ha lanciato per 4.172 yard e 41 touchdown, diventando il primo giocatore nella storia della NFL a raggiungere tali traguardi, il quarterback ha visto sfuggire il premio di MVP a favore di Josh Allen dei Buffalo Bills. Tuttavia, il suo compagno di squadra, il fullback Patrick Ricard, è fiducioso: “È inevitabile. Vince un Super Bowl, e voglio farne parte”. Con un contratto che gli garantirà 51,25 milioni di dollari all’anno, Jackson è pronto a trasformare il suo dominio nella stagione regolare in successo nei playoff.

Con la nuova stagione all’orizzonte, i fan dei Ravens sperano che il cambiamento di Jackson non sia solo estetico, ma che porti anche a un trionfo sul campo. La sua trasformazione potrebbe essere il primo passo verso un futuro radioso e, chissà, verso il tanto agognato anello del Super Bowl.