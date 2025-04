Un legame fraterno profondo

Maria Elena Bergoglio, sorella di Papa Francesco, ha sempre rappresentato un punto di riferimento nella vita del pontefice. La loro relazione è stata caratterizzata da un affetto sincero e da un sostegno reciproco che ha attraversato le sfide della vita. Maria Elena ha descritto il fratello come “il suo migliore amico”, sottolineando quanto fosse importante per lei, non solo come familiare, ma anche come figura di supporto e guida. La loro infanzia a Buenos Aires, segnata da valori cattolici e tradizioni familiari, ha contribuito a forgiare un legame indissolubile.

Una famiglia dalle radici profonde

Nata in una famiglia di origine italiana, Maria Elena ha vissuto momenti di grande difficoltà, come la morte del padre Mario nel 1959. Questo evento ha segnato profondamente la sua vita e quella di Jorge, il futuro Papa. Maria Elena ha spesso raccontato come Jorge, dopo la morte del padre, abbia assunto un ruolo paterno nei suoi confronti, sostenendola e guidandola nei momenti difficili. “Dopo la morte di nostro padre, è stato un po’ lui il mio papà”, ha dichiarato, evidenziando il forte legame che li univa.

Un sostegno incondizionato

Nel corso degli anni, anche quando Jorge è diventato Papa, il loro rapporto è rimasto solido. Maria Elena ha condiviso che, nonostante gli impegni del fratello, lui non ha mai smesso di preoccuparsi per lei. Dopo un ictus che ha colpito Papa Francesco, le telefonate tra i due sono diventate più frequenti, con il Papa che si accertava sempre delle condizioni di salute della sorella. “Anche quando affrontai il divorzio da mio marito, mi appoggiò, mi aiutò”, ha raccontato, dimostrando come il loro legame fosse un faro di luce nei momenti bui.

Ricordi di un’infanzia condivisa

Maria Elena ricorda con affetto i momenti trascorsi insieme a Jorge, giocando e litigando come tutti i fratelli. “Capitava di litigare, ma lui metteva sempre pace”, ha affermato, evidenziando la capacità di Jorge di riportare l’armonia tra i membri della famiglia. Anche quando Jorge è diventato Papa, Maria Elena ha continuato a vederlo come il fratello che conosceva, dicendo: “Per me sarà sempre Jorge, sarà sempre mio fratello”. Questo legame, che ha resistito al tempo e alle circostanze, è un esempio di come l’amore fraterno possa superare ogni barriera.