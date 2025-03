Il silenzio che fa male

Ritrovarsi in un pronto soccorso o in una sala parto può essere un’esperienza spaventosa, soprattutto quando si ha paura di esprimere le proprie domande e preoccupazioni. Questo silenzio, spesso imposto, è una delle manifestazioni più gravi della violenza ostetrica, un fenomeno che colpisce molte donne in tutto il mondo. La violenza ostetrica non è solo una questione di maltrattamenti fisici, ma anche di negazione del diritto di parola e di scelta. Le donne devono sentirsi libere di chiedere, di informarsi e di prendere decisioni riguardo al proprio corpo e alla propria salute.

Un caso emblematico: Valentina Milluzzo

La tragica storia di Valentina Milluzzo, una giovane madre di 32 anni, è un esempio lampante di come la violenza ostetrica possa avere conseguenze fatali. Valentina, incinta di gemelli, è morta nel 2016 a causa di una serie di errori medici e della mancanza di comunicazione da parte del personale sanitario. Non le è stata data la possibilità di comprendere la gravità della sua situazione né di esprimere il suo desiderio di interrompere la gravidanza per salvaguardare la propria vita. Questo caso ha sollevato interrogativi cruciali sulla responsabilità dei medici e sull’importanza di garantire che le donne siano informate e rispettate durante il parto.

La violenza ostetrica in Europa

Secondo un rapporto recente, la violenza ostetrica è un problema diffuso in Europa, con percentuali che variano dal 21% in Italia all’81% in Polonia. Le forme più comuni di violenza includono la mancanza di consenso informato, abusi verbali e fisici, e la carenza di comunicazione. È fondamentale che tutte le donne, indipendentemente dal loro background socio-economico, siano consapevoli dei propri diritti e delle opzioni disponibili per loro. La violenza ostetrica non è solo un problema individuale, ma un problema sistemico che richiede un cambiamento profondo nel modo in cui il sistema sanitario tratta le donne.

La voce delle donne: un diritto da rivendicare

Il libro di Giorgia Landolfo, che racconta la storia di Valentina, non è solo un atto di denuncia, ma anche un invito alla consapevolezza. Le donne devono essere educate sui propri diritti e sulle scelte disponibili in ambito ostetrico. La consapevolezza è il primo passo per prevenire la violenza ostetrica e garantire che ogni donna possa avere il controllo sulla propria salute. È essenziale che le donne si sentano autorizzate a “alzare la voce” quando non comprendono le decisioni mediche o quando si sentono trattate in modo inadeguato. Solo così si potrà costruire un sistema sanitario più equo e rispettoso.