Un’immersione nel lusso californiano

Nel cuore del deserto californiano, a Palm Desert, si trova una villa che sembra uscita da un sogno. Questa straordinaria proprietà, attualmente in vendita per 45 milioni di sterline, è un esempio di architettura audace e design innovativo. Progettata dall’architetto Guy Dreier, la villa si estende su una superficie di 2973 metri quadrati e presenta linee ondulate e tetti in rame che la rendono unica nel suo genere. Ma ciò che colpisce di più è la sua eccentricità: un acquario con squali veri, che nuotano in un salotto che sfida ogni convenzione.

Un’oasi di bellezza e tranquillità

La villa non è solo un capolavoro architettonico, ma anche un rifugio di lusso. Le tre piscine a forma di mandorla, circondate da giardini lussureggianti, offrono un’atmosfera di relax e privacy. Gli interni sono caratterizzati da ampi spazi aperti, soffitti alti e vetrate panoramiche che regalano una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Ogni dettaglio è stato curato con materiali pregiati, come pietra naturale e legni esotici, creando un ambiente di lusso discreto e raffinato.

Un acquario da collezionista

Ma la vera attrazione di questa villa è senza dubbio l’acquario con squali. Len Evans, il magnate di Seattle che ha acquistato la villa nel 2022, ha voluto aggiungere un tocco di eccentricità a questa già straordinaria proprietà. Tuttavia, la presenza di squali in cattività solleva interrogativi etici. Molti esperti, tra cui Fabien Cousteau, nipote del celebre Jacques Cousteau, hanno espresso preoccupazioni riguardo al benessere di queste creature marine, che in natura sono abituate a nuotare per centinaia di chilometri. La villa, quindi, si trasforma in un palcoscenico per un capriccio da miliardario piuttosto che in un progetto di conservazione ambientale.

Un investimento immobiliare da record

La decisione di Evans di mettere in vendita la villa è legata a motivi pratici: troppi impegni a Seattle e poco tempo per godersi questa oasi nel deserto. Nel 2023, ha già venduto un’altra proprietà per 13,5 milioni di dollari e ora punta a piazzare anche un lotto vuoto a 6,5 milioni. Con un mercato immobiliare in continua evoluzione, il tempismo sembra perfetto per ottenere il massimo dal suo investimento. La villa di Palm Desert non è solo un’abitazione, ma un simbolo di lusso e stile di vita, capace di attrarre l’attenzione di collezionisti e appassionati di architettura.