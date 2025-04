Un cambiamento radicale

Rosy Chin, chef e ex gieffina, ha recentemente condiviso la sua straordinaria trasformazione fisica e mentale durante un’intervista a “La Volta Buona” con Caterina Balivo. Dopo aver affrontato una lunga battaglia contro i disturbi alimentari, Rosy ha intrapreso un percorso di cambiamento che l’ha portata a perdere oltre 60 kg grazie a un intervento di chirurgia bariatrica. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, che può ispirare molte donne a prendere in mano la propria vita e a cercare aiuto.

Affrontare il passato

Nel corso dell’intervista, Rosy ha parlato apertamente dei suoi problemi con l’alimentazione, rivelando di aver lottato con la bulimia sin da giovane. A soli 17 anni, è stata costretta a entrare in un centro specializzato per curare la sua condizione. “Mentalmente non si guarisce mai”, ha affermato, sottolineando come la sensazione di inadeguatezza possa persistere anche dopo aver raggiunto obiettivi significativi. La chef ha spiegato che, nonostante i suoi successi, continua a sentirsi una fallita, un sentimento che molte donne possono comprendere.

Il percorso verso la salute

Rosy ha evidenziato l’importanza della terapia psicologica nel suo percorso di guarigione. “Ho fatto un percorso psicologico fondamentale per avere un clic, un approccio diverso”, ha dichiarato. Questo cambiamento di mentalità, unito all’intervento chirurgico, le ha permesso di affrontare le sue paure e di lavorare sulla sua autostima. Tuttavia, ha anche avvertito che la chirurgia non è la soluzione definitiva, ma piuttosto una delle tante opzioni disponibili per chi desidera migliorare la propria salute. “Consiglio a tutti che sia l’ultima scelta”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di un approccio globale alla salute e al benessere.

Le sfide post-intervento

Dopo la perdita di peso, Rosy ha dovuto affrontare nuove sfide legate alla pelle in eccesso, che le ha causato disagio fisico. Ha quindi deciso di sottoporsi a diversi interventi estetici, tra cui un’addominoplastica e interventi su cosce e seno. “Adesso l’ultimo che farò sarà quello delle braccia”, ha spiegato, evidenziando come il suo percorso di trasformazione non sia solo fisico, ma anche emotivo. La sua storia è un promemoria che il cambiamento richiede tempo e che ogni passo, grande o piccolo, è parte di un viaggio più ampio verso il benessere.