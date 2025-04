Un inizio ad alta tensione

La terza puntata di The Couple ha portato con sé un carico di emozioni e tensione, regalando al pubblico momenti indimenticabili. Condotta da Ilary Blasi, la serata ha visto l’ingresso nel vivo della competizione, con la prima eliminazione che ha scosso gli equilibri tra le coppie in gara. Le pagelle spietate e le strategie messe in atto dai concorrenti hanno reso la serata ancora più avvincente, con il pubblico incollato allo schermo.

Eliminazioni e colpi bassi

Il televoto ha decretato l’uscita di Elena e Thais, che hanno lasciato il gioco con dignità e sportività. Nonostante il 40,92% di preferenze, le due concorrenti hanno dimostrato un legame sincero, commuovendo il pubblico. La tensione è aumentata quando un bacio tra Thais e Danilo ha scatenato chiacchiere e sospetti, mettendo a dura prova la loro posizione nella casa. Questo gesto ha diviso le opinioni, ma ha anche messo in luce la fragilità delle alleanze tra i concorrenti.

Strategie vincenti e dinamiche di gruppo

Nel corso della puntata, Jasmine e Pierangelo hanno cercato di affermarsi, ma la loro posizione è apparsa instabile. La coppia deve trovare il modo di emergere e farsi notare, mentre Danilo ha saputo giocare le sue carte con astuzia, creando tensione tra i compagni. Le sorelle Mileto si sono dimostrate abili nel gestire le dinamiche del gioco, mostrando una lucidità che le rende temute dagli avversari. La loro strategia silenziosa potrebbe rivelarsi vincente, se ben gestita.

Il pastiera-gate e le polemiche

Non sono mancate le sorprese, tra cui il cosiddetto pastiera-gate, che ha visto Manila Nazzaro al centro di una polemica. Dopo aver preparato con cura il dolce napoletano per eccellenza, Manila è scoppiata in lacrime a causa delle critiche ricevute. Questo episodio ha messo in luce le fragilità emotive dei concorrenti e ha creato un clima di tensione all’interno della casa. La competizione si fa sempre più intensa e le dinamiche tra i concorrenti si complicano, rendendo ogni puntata un evento da non perdere.