In Gran Bretagna una donna ha vissuto due tragedie contemporaneamente: mentre era al funerale del marito la sua casa ha preso fuoco. Il giorno più brutto della sua vita è peggiorato dopo che la sua abitazione è stata distrutta dalle fiamme.

La sua casa prende fuoco mentre è al funerale del marito

A Woodley, in Inghilterra, gli effetti del cambiamento climatico si stanno facendo sentire e a causa delle temperature insolite che hanno raggiunto anche i 40°C vi sono stati numerosi incendi. Uno di questi ha distrutto la casa di Julie Lane, una 55enne che stava dando l’ultimo saluto al marito, Chris, deceduto a 64 anni. Mentre era al funerale la donna e gli altri presenti avevano notato delle fiamme provenire dalla sua abitazione.

Al termine della funzione, Julie Lane è tornata a casa e non poteva credere a ciò che era accaduto.

Le parole di Julie Lane e la raccolta fondi

Il Mirror ha riportato le parole della povera donna che ha dichiarato: “Eravamo al funerale e abbiamo visto il fumo nel cielo. Qualcuno ha detto che proveniva dalla direzione di casa mia. Stavo vivendo l’emozione peggiore che si possa immaginare, ma poi è anche raddoppiata“.

Nonostante ciò, Julie Lane non si è abbattuta ed ha pensato che ci sono famiglie che stanno peggio. Come si apprende da EuropaToday, il figlio di Julie ha provveduto immediatamente a creare una raccolta fondi per ricostruire la casa alla mamma e, in poco tempo, ha raccolto circa 12mila sterline.