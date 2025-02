Un legame indissolubile

Jessica Schillaci, 37 anni, è la primogenita dell’ex calciatore Totò Schillaci, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La sua vita è stata segnata da momenti di grande gioia e di profondo dolore, specialmente negli ultimi giorni trascorsi accanto a suo padre, scomparso il 18 settembre a causa di un tumore al colon. In un’intervista toccante a La Volta Buona, Jessica ha aperto il suo cuore, condividendo ricordi e sentimenti che la legano a un padre che ha sempre amato.

Il dolore della perdita

Con la voce spezzata dal dolore, Jessica ha raccontato come ha vissuto gli ultimi giorni di Totò. “Non riuscivo a parlare di lui, a concretizzare il pensiero che non ci fosse più”, ha dichiarato, esprimendo la sua gratitudine per il supporto ricevuto. La sua nascita, avvenuta in un momento difficile per la famiglia, è stata considerata un vero e proprio miracolo. “Quando sono nata, il ginecologo ha detto: ‘Dovete ringraziare, questa bambina è un miracolo’”, ha ricordato, sottolineando il legame speciale che l’ha unita a suo padre fin dall’inizio.

Un amore che trascende il tempo

Jessica, infermiera di professione, ha dedicato gli ultimi giorni della vita di Totò a prendersi cura di lui. “Quando ho capito che stava male, ho lasciato tutto per andare a Palermo”, ha raccontato, descrivendo le due settimane più intense della sua vita. In quei momenti, i due hanno avuto l’opportunità di parlare e di condividere emozioni profonde. “Mi ha chiesto scusa per non esserci stato, che avrebbe voluto cambiare alcune cose”, ha rivelato, mostrando quanto fosse forte il desiderio di Totò di rimediare a un passato di assenze. L’ultima frase che le ha rivolto, “Ti voglio bene, non te lo dimenticare mai”, risuona ancora nel cuore di Jessica, un messaggio d’amore che la accompagnerà per sempre.