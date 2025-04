Un progetto controverso in vista della COP30

Con l’arrivo della COP30 e la partecipazione di 50.000 delegati internazionali, il Brasile ha riavviato un progetto che solleva molte preoccupazioni: la costruzione dell’Avenida Liberdade, un’autostrada a quattro corsie lunga 13,3 km che attraversa l’Amazzonia. Questo tracciato, che taglia la foresta pluviale, non solo attraversa tre fiumi, ma si avvicina pericolosamente a aree protette, mettendo a rischio uno degli ecosistemi più ricchi e fragili del pianeta.

Le conseguenze ambientali della costruzione

I lavori per la nuova autostrada procedono senza sosta, visibili anche dai satelliti. Mentre si costruiscono viadotti e ponti, interi ettari di foresta vengono abbattuti. Questa situazione rappresenta un colpo durissimo per la biodiversità e per le comunità locali che dipendono dalla foresta per la loro sopravvivenza. La testimonianza di Claudio Verequete, un raccoglitore di bacche di açaí, evidenzia il dramma umano dietro a questa opera: ha perso il suo unico mezzo di sostentamento a causa della distruzione degli alberi che lo sostenevano.

Il rischio di un disboscamento incontrollato

Il timore è che la nuova strada diventi un corridoio per il disboscamento illegale, ripetendo quanto accaduto con la BR-163, che ha visto un aumento del 400% nella deforestazione delle aree circostanti. La COP30 dovrebbe essere un’opportunità per i governi di trovare soluzioni concrete per ridurre le emissioni di CO₂, ma la costruzione di un’autostrada che distrugge la foresta che assorbe miliardi di tonnellate di CO₂ sembra andare contro questo obiettivo. Le autorità locali promettono un progetto “sostenibile”, ma è lecito chiedersi se queste misure possano davvero compensare la perdita di biodiversità e habitat naturali.

Un futuro incerto per l’Amazzonia

La scoperta amara è che, mentre il mondo si prepara a discutere di clima, l’Amazzonia, simbolo di questa battaglia, sta pagando il prezzo più alto. La vera sfida per la COP30 non sarà solo quella di fare dichiarazioni, ma di affrontare le reali conseguenze delle azioni intraprese. La costruzione dell’Avenida Liberdade rappresenta un test cruciale per la sostenibilità e la protezione dell’ambiente, e il futuro dell’Amazzonia dipende da come il mondo risponderà a questa crisi.