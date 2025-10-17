La sfida della amicizia tra Taylor Swift e Ed Sheeran: supereranno le difficoltà?

La recente uscita di due attesissimi album da parte di Taylor Swift e Ed Sheeran ha suscitato interrogativi sulla loro amicizia di lunga data. Con il lancio di The Life of a Showgirl da parte di Taylor il 3 ottobre e la pubblicazione di Play da parte di Ed il 12 settembre, i fan si interrogano su eventuali tensioni tra i due artisti.

Le dinamiche della competizione musicale

Secondo una fonte dell’industria musicale citata dal Daily Mail, Ed Sheeran sarebbe rimasto infastidito dal fatto che l’album di Taylor abbia superato il suo nelle classifiche.

Infatti, il disco di Ed, che era riuscito a raggiungere il primo posto nella Billboard Hot 100 e nelle classifiche britanniche, è stato rapidamente sorpassato da The Life of a Showgirl, che ha scalato le classifiche poco dopo la sua uscita.

Strategie di lancio degli album

Un insider ha rivelato che Ed aveva pianificato il lancio del suo album con largo anticipo, avendo annunciato la data quattro mesi prima. Tuttavia, la decisione di Taylor di pubblicare il suo disco solo due settimane dopo ha messo in difficoltà il team di Ed, costringendoli a cercare di ottenere visibilità in un tempo limitato.

La fonte ha commentato: “Ed si è sentito molto frustrato e comprensibilmente infastidito” per questa situazione.

Non è la prima volta che Taylor adotta una strategia simile. In passato, ha fatto scelte di lancio che hanno ostacolato altri artisti, come nel caso della versione in vinile esclusiva per il Regno Unito di The Tortured Poets Department, che ha impedito a Charli XCX di raggiungere la vetta delle classifiche con il suo album brat.

Riflessioni di Ed sui concorrenti

Durante il suo periodo di successo con Divide nel 2017, Ed ha espresso preoccupazioni riguardo al rilascio simultaneo di album da parte di artisti di alto profilo come Beyoncé, The Weeknd e Bruno Mars. La pressione di competere con nomi così influenti l’ha portato a riflettere sulla tempistica delle sue uscite. Ed ha anche previsto che Taylor non avrebbe lanciato nuovi progetti fino a Natale, considerando quel periodo come il momento migliore per vendere dischi.

Un legame che resiste

Nonostante le recenti voci di attrito, Taylor ha descritto Ed come una delle persone più importanti della sua vita durante un’apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Raccontando un aneddoto, ha rivelato di aver dimenticato di informarlo del suo fidanzamento con Travis Kelce. Taylor ha scherzato dicendo che Ed non possiede un telefono e che per contattarlo bisogna usare un’email, rendendo il processo simile a quello di comunicare con un bambino che deve cercare un iPad.

Ed ha confermato la storia, rispondendo a un video dell’intervista su TikTok con un commento divertente: “Ciao dal mio tempo assegnato all’iPad, è tutto vero.” Questo scambio sottolinea la loro amicizia duratura, nonostante le sfide professionali.

Il successo di Taylor

Il clamore intorno alla presunta rivalità è amplificato dai risultati straordinari di The Life of a Showgirl, che ha venduto ben 4 milioni di copie fisiche nei primi sette giorni dalla sua uscita. Taylor ha celebrato questo traguardo sui social media, esprimendo la sua gratitudine verso i fan con un messaggio che evidenziava il suo orgoglio per il lavoro svolto.

Le pressioni del settore musicale possono influenzare le relazioni personali, l’affetto tra Taylor e Ed sembra resistere a queste tempeste. Sarà interessante osservare come si evolveranno le loro carriere e la loro amicizia nei prossimi mesi.