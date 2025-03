La scomparsa di Eleonora Giorgi e il silenzio di Andrea De Carlo

Un addio commovente

La Chiesa degli Artisti di Roma ha accolto un gran numero di persone per dare l’ultimo saluto a Eleonora Giorgi, attrice amata e rispettata, scomparsa all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Tra i presenti, i figli, le nuore, i parenti e diversi colleghi del mondo dello spettacolo, ma un’assenza ha colpito tutti: quella di Andrea De Carlo, l’ultimo grande amore dell’attrice. Nonostante una relazione che ha attraversato oltre un decennio, lo scrittore ha scelto di non partecipare ai funerali, suscitando curiosità e domande.

La scelta di Andrea De Carlo

In un’intervista rilasciata a Caterina Balivo, De Carlo ha spiegato le ragioni della sua assenza. “Ho seguito il mio istinto”, ha dichiarato, riflettendo sui due figli di Eleonora, che ha conosciuto quando erano ancora molto giovani. “Sono cresciuti magnificamente e sono stati molto bravi anche in questa circostanza”. La sua decisione di non presenziare è stata dettata anche dalla consapevolezza che Eleonora non ha mai apprezzato molto i funerali, un pensiero condiviso con la sua migliore amica, Nicoletta Ercole, che ha commentato l’assenza di De Carlo con una certa tristezza.

Ricordi e legami

La relazione tra Eleonora Giorgi e Andrea De Carlo è stata intensa e complessa. I due hanno condiviso momenti significativi della loro vita, e De Carlo ha persino dedicato un personaggio a Eleonora nel suo romanzo “Di noi tre”. “Questo è uno dei rarissimi casi in cui c’è fonte certa di un personaggio”, ha spiegato lo scrittore, sottolineando come molti elementi del personaggio nascano dalle esperienze di vita di Eleonora. Nonostante le difficoltà legate alla loro differente esposizione pubblica e le complicazioni familiari, De Carlo ha mantenuto un buon rapporto con l’attrice, scambiandosi messaggi fino a poco prima della sua morte.

Un’amicizia duratura

Nicoletta Ercole, la migliore amica di Eleonora, ha condiviso il dolore della perdita e ha raccontato l’ultima conversazione avuta con l’attrice. “Mi ha detto che forse era l’ultima volta che avrei sentito la sua voce”, ha ricordato, evidenziando la profondità del legame tra le due donne. La loro amicizia, iniziata da adolescenti, ha resistito alla prova del tempo, e Nicoletta ha sperato che Andrea avesse potuto contattare i figli di Eleonora per offrire il suo supporto in un momento così difficile.