La relazione tra le donne e il gioco online

Le abitudini dei giocatori possono differenziarsi in base a molti fattori, tra cui spiccano certamente età e genere.

Si desidera qui affrontare il rapporto tra le donne e il gioco, sottolineando come sesso ed età possano fare la differenza nell’approccio al mondo del gambling.

Approccio al gioco e differenze di genere

Diverse analisi statistiche dimostrano come l’approccio al gioco d’azzardo cambi molto tra uomini e donne. Gli uomini, tendenzialmente, finiscono per spendere molto più tempo e denaro in attività di gambling. La soluzione, in questi casi, è rivolgersi unicamente ad operatori che promuovano il gioco responsabile così come è promosso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Questa rilascia la propria licenza soltanto a quelle sale gioco che garantiscano la sicurezza dei propri utenti. Il fattore da evidenziare, in questo caso, è la percentuale di donne coinvolte nelle attività di gioco online, in forte aumento. Ecco i dati di un’indagine condotta da Betnero in merito al suo casino live:

Il 34% dei giocatori della piattaforma sono donne: una percentuale che sembra destinata ad aumentare, fino a una completa parità con la controparte maschile;

Il 58% delle giocatrici ha un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, dimostrando come la maggior parte delle donne si avvicini al gambling in giovane età. Da questa percentuale restano fuori tutte le esperienze che si collegano a casinò illegali che non effettuano un controllo sull’età anagrafica dei propri iscritti;

Il 20% delle giocatrici ha un’età compresa tra i 35 e i 44 anni;

Il 12% dele giocatrici ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni.

L’approccio al gambling da parte delle donne

Guardando invece al modo in cui uomini e donne si avvicinando al mondo del gambling, anche in questo caso esiste una forte discriminazione: gli uomini si rivelano più attenti a giochi di abilità personale, lotterie, giochi di carte e scommesse sportive. Le donne sembrano invece preferire soltanto lotterie e scommesse. Anche qui, il problema è un approccio, più orientato all’azione nel caso dei giochi strategici maschili, quali il poker e altri giochi di carte, e più di intrattenimento nel caso dei giochi preferiti dalle donne, come bingo e slot machine.

Cambiano, inoltre, anche le spinte che avvicinano le donne al gioco d’azzardo: molte di queste, infatti, esprimono il desiderio di trovare una forma di evasione semplice e avvincente come quella delle sale da gioco digitali. Alle sfide ad alto tasso di adrenalina, preferiscono giochi più tranquilli. Il senso ultimo del gioco per una gambler è trovare un mero passatempo, con cui intrattenersi in compagnia.

Le statistiche dunque esprimono chiaramente come la parità di genere stia per essere raggiunta anche nel mondo del gioco: la percentuale di giocatrici continua a salire, anche se mossa da desideri e stimoli diversi dalla controparte maschile. Ciò che più conta, però, è giocare responsabilmente così da tenere sotto controllo gli effetti negativi che il gioco eccessivo potrebbe innescare sulla propria salute.