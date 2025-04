Un venerdì di tradizione e spiritualità

Il Venerdì Santo rappresenta un momento di riflessione e spiritualità per molti, e la televisione italiana si fa portavoce di questa tradizione. Rai 1 ha trasmesso il rito della Via Crucis, un evento che attira ogni anno milioni di telespettatori, desiderosi di vivere un momento di raccoglimento e preghiera. Questo rito, presieduto dal Cardinale Vicario della Diocesi di Roma, Baldassarre Reina, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, sottolineando l’importanza di questa celebrazione nel contesto della Pasqua.

Film iconici e ascolti da record

In un’alternativa proposta da Rete 4, il film “Il Re dei Re” ha preso il posto della consueta trasmissione di “Quarto Grado”. Questo film del 1961, che narra la vita di Gesù Cristo, ha riscosso un buon successo di ascolti, totalizzando circa 768.000 spettatori. La scelta di trasmettere un film di questo genere in una serata così significativa ha suscitato l’interesse di molti, dimostrando come la televisione possa unire intrattenimento e spiritualità.

Un panorama televisivo variegato

Oltre ai riti religiosi e ai film, la programmazione del Venerdì Santo ha offerto una varietà di contenuti. Su Canale 5, ad esempio, è andata in onda un’altra puntata di “Tradimento”, mentre Rai 2 ha proposto il film “Diabolik”, attirando l’attenzione di un pubblico diverso. La serata è stata arricchita anche da programmi di approfondimento come “Porta a Porta”, dove Bruno Vespa ha affrontato il tema del dolore attraverso le storie di madri che hanno perso i propri figli in circostanze tragiche. Questo mix di contenuti ha reso la serata particolarmente interessante per gli spettatori, che hanno potuto scegliere tra spiritualità e intrattenimento.

Ascolti e preferenze del pubblico

Analizzando i dati di ascolto, il rito della Via Crucis ha raggiunto 3.440.000 spettatori, pari al 19.3% di share, dimostrando l’importanza di questo evento nella programmazione televisiva. Al contrario, il film “Il Re dei Re” ha ottenuto un ascolto medio di 768.000 spettatori, evidenziando come la tradizione religiosa continui a mantenere un forte legame con il pubblico. Anche altri programmi, come “Striscia la Notizia” e “L’Eredità”, hanno registrato buoni ascolti, confermando l’interesse degli italiani per la televisione durante le festività.