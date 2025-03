La paternità tra responsabilità e avventure

Essere genitori è un viaggio ricco di emozioni e sfide, e Stefano Corti, noto inviato de Le Iene, condivide la sua esperienza unica di padre. Con due figli, Gabriele di quasi 17 anni e Noah di 2, Corti affronta la paternità con un approccio che unisce responsabilità e avventura. La sua compagna, la cantante Bianca Atzei, lo supporta in questo percorso, creando un ambiente familiare stimolante e affettuoso.

Un legame speciale tra padre e figli

Stefano racconta di come il suo rapporto con Gabriele sia cambiato nel tempo. “Siamo come due fratelli”, afferma, sottolineando la differenza tra educare un bambino e consigliare un adolescente. Con Noah, invece, la dinamica è completamente diversa. Corti spiega che, mentre con il grande si tratta di dare consigli, con il piccolo è fondamentale essere presenti e attenti alle sue esigenze. “Dobbiamo essere duttili e adattarci alle diverse fasi della crescita”, aggiunge, evidenziando l’importanza di una paternità consapevole.

Una storia di scoperta e responsabilità

La storia di Gabriele è particolare e affascinante. Corti ha scoperto della sua nascita tramite una lettera, un evento che ha cambiato la sua vita. “Quando ho ricevuto quella lettera, ho preso un aereo per Marsiglia per conoscere mio figlio”, racconta. Questo momento di scoperta è stato un punto di svolta per lui, che ha dovuto affrontare la realtà di essere un padre non cercato. “Credo che i bambini non debbano pagare le conseguenze delle azioni degli adulti”, afferma, sottolineando la sua volontà di assumersi le responsabilità necessarie per garantire un futuro sereno ai suoi figli.

Viaggi e avventure in famiglia

Nonostante le sfide, Corti trova il tempo per viaggiare con Gabriele, creando ricordi indimenticabili. “Facciamo un viaggio all’anno di 15 giorni, scegliamo un Paese e lo visitiamo zaino in spalla”, racconta con entusiasmo. Questi momenti di avventura non solo rafforzano il loro legame, ma offrono anche a Gabriele l’opportunità di esplorare il mondo e crescere come individuo. Con Noah, invece, le avventure sono ancora in fase di progettazione, ma Corti è sicuro che anche lui avrà il suo posto in queste esperienze di viaggio.