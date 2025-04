Tradizioni pasquali della famiglia reale

La Pasqua è un momento speciale per la famiglia reale inglese, un giorno in cui si intrecciano tradizioni secolari e momenti di convivialità. Ogni anno, la giornata inizia con la tradizionale caccia alle uova, un’attività che coinvolge i più piccoli e che risale all’epoca della Regina Vittoria. Questa celebrazione si svolge nel suggestivo scenario del castello di Windsor, dove la famiglia si riunisce per partecipare alla Santa Messa presso la St. George’s Chapel. La celebrazione religiosa è seguita da un lauto pranzo, un momento di condivisione che unisce la famiglia reale a tutte le altre famiglie del mondo.

Il menù pasquale di Re Carlo

Quest’anno, Re Carlo si concederà un momento di pausa dalla sua rigida dieta per godere di un pranzo pasquale ricco di sapori. Sebbene non si conoscano i dettagli esatti del menù, le tradizioni passate offrono indizi preziosi. Secondo l’ex chef reale Darren McGrady, l’agnello arrosto è un piatto immancabile, simbolo cristiano dell’agnello di Dio. La carne, preparata secondo le preferenze della defunta Regina Elisabetta, è sempre ben cotta e accompagnata da una leggera insalata. A seguire, una selezione di formaggi e frutta, con prodotti freschi provenienti dalla Windsor Dairy, tra cui le dolcissime pesche bianche.

Assenze significative e momenti di dolcezza

Nonostante la ricchezza del menù, il pranzo di Pasqua di quest’anno sarà segnato da assenze significative. Il primogenito del Re, William, e la moglie Kate Middleton hanno scelto di trascorrere le festività nella loro tenuta di campagna, dando priorità alla famiglia. Anche Harry e Meghan, con i loro figli, non saranno presenti, rendendo il pranzo un momento di nostalgia per Re Carlo. Tuttavia, la dolcezza dei manicaretti, tra cui paninelli dolci a forma di croce e pregiatissime uova di cioccolato decorate a mano, porterà un po’ di gioia in questa giornata speciale. Nonostante le assenze, il Re potrà godere di un lungo e nutriente pranzo, un momento di riflessione e di amore familiare.